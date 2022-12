Palermo-Cagliari dal sapore Mondiale: fischio d’inizio dopo la finalissima

La 18esima giornata del campionato di Serie B si disputerà nel giorno in cui sarà in programma anche la finale della Coppa del Mondo. Quando la squadra di Corini inizierà a giocare contro il Cagliari, è probabile che si conoscerà già il nome della vincitrice. Il fischio di inizio del match al Barbera sarà infatti per le ore 18 di domenica 18 dicembre, mentre la finalissima è in programma lo stesso giorno alle 16. Una bizzarra coincidenza che non lascia contenti tutti quegli sportivi amanti del calcio che non avrebbero voluto rinunciare a nessuno dei due eventi. Un autogol della lega serie B, che toglierà pubblico sia al Barbera che in tv.

Una concomitanza che a Brunori e compagni forse interessa poco. Se dall'altra parte del globo infatti sarà contesa la Coppa più bella di tutte, nel capoluogo siciliano l'obiettivo è ottenere i tre punti che potrebbero dare ai rosanero una bella spinta verso l'alto, mettendosi alle spalle la zona playout e avvicinando quella playoff. Il solito punto di galleggiamento, difatti, di un campionato super equilibrato e in cui ogni punto pesa tantissimo. Tre punti per chiudere bene un girone d'andata iniziato malissimo e proseguito poi un tantino meglio.

Sembra che il Palermo si sia assestato nella sua zona confort, che è anche quella delle discontinuità e di risultati altalenanti. Dove, compaiono però (per fortuna) anche risultati utili. Come gli ultimi ottenuti nelle ultime due settimane: la vittoria a Benevento e i due pareggi contro Como e Spal. Al Barbera, arriverà un Cagliari ferito ma in ripresa e reduce dalla vittoria sofferta contro il Perugia (3-2).

Testa al Cagliari, dunque, per i tifosissimi e fedelissimi del Palermo che non rinunceranno alla gara casalinga, ma che butteranno probabilmente spesso un occhio sullo smartphone durante il prepartita e, in caso di supplementari, anche durante, per una finale che verrà dalle quattro semifinaliste, ovvero Argentina, Francia, Marocco e Croazia.

