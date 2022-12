Benevento-Palermo 0-0, la diretta. Brunori prova dalla lunga distanza ma va largo

Una partita che è andata a sprazzi, con le difese che hanno prevalso sugli attacchi. Nessuna occasione davvero importante. Forse qualcosa in più ha fatto il Benevento ma il pareggio è il risultato giusto dopo i primi 45'.

45' Termina senza recupero il primo tempo a Benevento: 0-0 il Parziale.

42' Destro di Brunori largo: il numero 9 ci aveva provato dalla lunga distanza.

40' Acampora vicinissimo al gol: sinistro a giro del centrocampista giallorosso e pallone che esce a lato di poco. Pigliacelli era fermo e non ci sarebbe mai arrivato.

37' Sinistro di Farias deviato da pochi passi: palla fuori di poco. Sarà calcio d'angolo.

36' Destro di La Gumina alto: l'anticipo di Nedelcearu era diventato involontariamente un assist per l'attaccante ex Como, che ha calciato altissimo.

35' Destro di Improta alto sopra la porta di Pigliacelli.

34' Riparte bene il Palermo con Di Mariano che crossa in mezzo e non trova Segre che si era inserito benissimo in area. Negli ultimi minuti più coraggioso il Palermo.

32' Ammonito Gomes per proteste, prima ammonizione del match.

30' Dai e vai tra Sala e Damiani e cross in mezzo dell'ex Empoli per Brunori che viene anticipato: calcio d'angolo per i rosanero.

29' Prova a prendere coraggio il Palermo che ora gioca nella meta campo del Benevento.

27' Fallo di Mateju ai danni di La Gumina: calcio di punizione per le streghe.

26' Pericoloso il Palermo: parte in contropiede la squadra di Corini con Damiani che invola Di Mariano sulla fascia destra; l'ex Lecce punta, rientra e calcia col destro ma il suo tiro viene deviato.

25' Mette in mezzo Letizia e cross deviato: calcio d'angolo per i giallorossi.

24' Cross forte di Valente e Paleari bravo con i pugni a respingere

21' Non riesce a giocare la squadra di Corini: Brunori viene anticipato e sugli sviluppi della stessa azione il Benevento guadagna un calcio d'angolo.

20' Guadagna un fallo importante Di Mariano: respira il Palermo e riparte da un calcio di punizione.

17' Chiude tutti gli spazi la squadra siciliana: La Gumina servito da Acampora e bravo Nedelcearu ad intercettare.

15' Ancora 0-0 tra Benevento e Palermo al Vigorito. I rosanero fanno fatica ad imbastire trame di gioco interessanti, ma chiudono bene in fase difensiva.

14' Fraseggia tantissimo il Benevento, si chiude il Palermo. Per ora non ci sono state grosse occasione da una parte e dall'altra.

12' Letizia sgasa ancora a destra: lo ferma Sala con un fallo. Chiede a gran voce il giallo l'ex Carpi.

10' Destro alto di Farias: spinge sull'out di destra Letizia che mette in mezzo per l'ex Bari; destro potente ma la sfera termina in curva.

9' Già una serie di cross in mezzo pericolosi della squadra di Cannavaro: fin qui bene il Palermo, in fase difensiva.

8' Traversone teso di Letizia: allontana di testa Bettella in calcio d'angolo.

7' La Gumina servito direttamente da Paleari: bravo Pigliacelli in uscita ad anticipare tutti.

6' Cross di Gomes e bravo Letizia ad appoggiare al suo portiere.

5' Cross di Segre deviato e calcio d'angolo per gli ospiti dalla destra. Sul punto di battuta Valente.

4' Prova ad alzare il pressing sui portatori di palla il Palermo. Per ora la squadra di Corini fa fatica a costruire.

3’ Cross di Forte sul secondo palo: bravo Mateju a respingere in angolo.

2’ Subito primo affondo del Benevento, con Masciangelo che la mette in mezzo e Broh è bravo ad intercettare al limite dell’area.

1’ Attacca da sinistra a destra in questo primo tempo il Palermo rispetto alla nostra postazione.

Ecco la diretta della partita

Queste le formazioni ufficiali della gara Benevento-Palermo, valevole per la quindicesima giornata del campionato di serie B 2022-2023. Fischio di inizio in programma alle ore 18.

BENEVENTO (4-3-1-2): 21 Paleari; 3 Letizia (cap.), 33 Leverbe, 96 Capellini, 5 Masciangelo; 16 Improta, 24 Viviani, 4 Acampora; 10 Farias, 20 La Gumina, 88 Forte.

A disposizione: 12 Manfredini, 22 Lucatelli, 2 El Kaouakibi, 6 Kubica, 8 Tello, 14 Pape Samba, 18 Foulon, 25 Nwankwo, 27 Schiattarella, 30 Abdallah, 58 Pastina, 80 Koutsoupias.

Allenatore: Cannavaro.

PALERMO (4-3-3): 22 Pigliacelli; 37 Mateju, 18 Nedelcearu, 48 Bettella, 3 Sala; 8 Segre, 5 Gomes, 21 Damiani; 30 Valente, 9 Brunori (cap.), 10 Di Mariano.

A disposizione: 12 Massolo, 2 Pierozzi, 4 Accardi, 6 Crivello, 7 Floriano, 14 Broh, 15 Marconi, 16 Stulac, 19 Vido, 27 Soleri, 34 Devetak, 79 Lancini.

Allenatore: Corini.

Arbitro: Baroni (Firenze).

Assistenti: Pagliardini (Arezzo) – Gualtieri (Asti).

Quarto Ufficiale: Ayroldi (Molfetta).

VAR: Di Paolo (Avezzano).

AVAR: Rossi (Biella).

