Benevento-Palermo: Gomes non sta bene, ecco le probabili formazioni

Poche ore e tocca a Benevento - Palermo, in programma domani pomeriggio alle 18 allo stadio Vigorito, che chiuderà la quindicesima giornata del campionato di Serie B. Un match che non è soltanto un test importante e delicato per la squadra di Corini ma un fondamentale scontro salvezza. Il secondo di quattro che vedranno protagonista la squadra rosanero che dopo la sconfitta col Venezia ed il match contro i Sanniti riceveranno giovedì il Como in casa prima della trasferta di domenica prossima a Ferrara contro la Spal.

Una partita delicata, quella col Benevento, dove Corini arriva con qualche dubbio legato alle condizioni fisiche di Gomes, uno dei perni del centrocampo rosanero delle ultime settimane. Il francese è partito con la squadra nonostante la gastroenterite accusata tra giovedì e venerdì e potrebbe riprendersi per il match. Per il resto formazione quasi scontata con Marconi che torna al suo posto, Stulac che potrebbe sostituire Broh ed il tridente confermato nella sua interezza.

In casa a Benevento si deve fare a meno dell'ex rosanero Glik impegnato ai Mondiali con la sua Polonia che ha guadagnato il diritto di partecipare agli ottavi di finale. A Benevento sono tutti contenti dei successi del difensore ma non nascondono che sarà un’assenza importante. Un'assenza che si registrava già nella partita precedente, cosa che ha convinto Cannavaro a passare ad una difesa a tre, formula che potrebbe anche essere confermata contro i rosanero. Qualche defezione anche a centrocampo vista la squalifica di Karic mentre a Reggio Calabria Schiattarella è uscito anzitempo e le sue condizioni sono ancora da valutare.

Queste le probabili formazioni

Benevento (4-4-2): Paleari; Letizia, Leverbe, Capellini, Masciangelo; Viviani, Schiattarella, Acampora, Improta; Farias, La Gumina.

Palermo (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi, Sala; Segre, Stulac, Broh; Valente, Brunori, Di Mariano.

