Benevento-Palermo, dove vedere il match: orari, tv, streaming e la diretta su Tgs

Domenica 4 dicembre alle 18 è in programma il match tra Benevento e Palermo, valido per la 15esima giornata del campionato di Serie B. Dopo le due sconfitte consecutive contro Cosenza e Venezia Corini e i suoi ragazzi cercano una vittoria per allontanarsi dalla zona playout e respirare. Cannavaro, dall’altra parte, vuole dare continuità ai 4 risultati utili consecutivi e risalire la classifica. Le due squadre, sono appaiate a quota 15 punti.

C'è chi guarderà il match dallo stadio e chi se la gusterà invece dal divano. E avrà, ovviamente, il solito imbarazzo della scelta. La programmazione televisiva infatti prevede che il match fra Benevento e Palermo sia trasmesso su Dazn, Sky, Now tv e Helbiz Live. Con l’abbonamento a Dazn e una smart tv, sarà possibile assistere al match dei rosanero avendo anche la possibilità di scaricare l’app di Dazn e vedere la gara in streaming su cellulari, pc o tablet. Con Sky sarà possibile guardare la gara in streaming su Sky Go.

Disponibile anche Now Tv, sempre su cellulari, tablet e anche pc. Infine possibilità di acquistare il match anche su Helbiz Live che ha preso i diritti della cadetteria (in co-esclusività): con l’app scaricabile su cellulari, tablet o pc sarà possibile assistere allo scontro salvezza fra Corini e Cannavaro. Sul web la possibilità di seguire la diretta testuale della partita sul nostro sito www.gds.it e su Tgs.

