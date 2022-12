Il successo del Venezia contro la Ternana complica la vita al Palermo, occhio alla Spal

La doppia sconfitta con Cosenza e Venezia ha complicato nuovamente la classifica del Palermo che è scivolato in piena zona playout e al momento andrebbe a disputare lo spareggio retrocessione. Benevento-Palermo in programma domani pomeriggio alle ore 18:00 allo stadio Vigorito sarà il match conclusivo della quindicesima giornata che si è aperta questo pomeriggio con la gara fra Venezia e Ternana e che ha visto prevalere i lagunari al loro secondo successo consecutivo.

E proprio la vittoria della squadra di Vanoli, che non fa bene al Palermo, pone il tema degli scontri salvezza e di una classifica che se non dovessero arrivare punti da Benevento potrebbe complicarsi ulteriormente. Questo in considerazione delle altre gare in programma che riguarderanno le diverse concorrenti del Palermo come ad esempio il Cosenza che riceve in casa il Perugia fanalino di coda. Al momento il Cosenza ha gli stessi punti del Palermo e in caso di successo dei calabresi e di mancato successo dei rosanero la squadra di Viali scavalcherebbe la squadra di Corini.

Il Como, distante dai rosa nero un solo punto va ad Ascoli contro una squadra che alterna risultati positivi ad altri meno importanti e che nell'ultima sfida interna ha perso contro il Frosinone. Stessi punti dei rosanero anche per la Spal che domani gioca il derby dell'Emilia Romagna contro il Modena. La squadra di De Rossi vorrà riabilitarsi dopo due sconfitte consecutive. Insomma le partite della quindicesima giornata dicono soltanto una cosa e cioè che da Benevento il Palermo deve tornare con qualche punto.

