Palermo, allenamento differenziato per i rosanero: Saric resterà fuori due settimane

Ancora qualche giorno di sosta, utile a riposare, per il Palermo e tutta la Serie B ma soprattutto a programmare le prossime giornate di lavoro. Comunque dalla settimana prossima il campionato ripartirà, nonostante i (contestati) Mondiali invernali in Qatar che prenderanno il via domani (20 novembre).

I rosanero di Corini procedono dunque i loro lavori atletici e tecnici in vista delle ultime delicate partite del girone d’andata. In vista di Palermo-Venezia di domenica 27 novembre alle 18, Corini si sta concentrando maggiormente sugli aspetti atletici prima di approfondire le questioni tecniche e tattiche nei prossimi giorni. Diverse sedute singole in questi giorni.

Questa mattina, nel frattempo, a Boccadifalco Alessio Buttaro e Roberto Crivello hanno svolto un lavoro differenziato.

Dario Saric, invece - ha comunicato il club di viale del Fante -, ha lavorato con i fisioterapisti, dopo aver da poco rimediato una lesione distrattiva del vasto intermedio della coscia destra che lo terrà fuori per almeno due settimane. Terapie anche per Massimiliano Doda.

