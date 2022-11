Cosenza-Palermo: ballottaggio tra Sala e Devetak sulla sinistra. Titolare l'ex rosanero Rispoli

Un match per allontanarsi definitivamente (almeno per il momento) dalle zone rosse. Cosenza-Palermo, in programma domani pomeriggio alle ore 14:00 allo stadio San Vito-Gigi Marulla, si prospetta un classico con tanti tifosi rosa nero presenti. Più di 550 sostenitori della squadra di Corini al momento sono pronti a mettersi in marcia verso Cosenza che, da Palermo, rappresenta la trasferta più agevole perché consente di tornare in serata.

Una partita delicata forse più per i padroni di casa che per i rosanero in serie positiva da quattro turni; i calabresi invece sono reduci da cinque sconfitte, situazione che ha determinato le proteste della tifoseria locale pronta a disertare lo stadio in segno di protesta nei confronti del presidente Guarascio e dell'intera dirigenza.

Una partita a cui il Palermo arriva con qualche defezione ma che non riguarda quella che nelle ultime settimane è stata la formazione titolare. A Cosenza Corini probabilmente continuerà con la stessa formazione che ha ben figurato sia a Modena che in casa contro il Parma raccogliendo sei punti che hanno consentito ai rosanero di fare un grosso balzo in classifica. Unico dubbio potrebbe essere se confermare Devetak sulla sinistra oppure dare fiducia al rientrante Sala, reduce da un infortunio ma che si è allenato regolarmente con la squadra. Pochi dubbi a centrocampo con il collaudato trio Segre, Gomes e Broh così come in avanti negli esterni che supporteranno il centravanti Brunori.

In casa Cosenza, Viali, arrivato da pochi giorni sulla panchina della squadra Silana e già reduce da una sconfitta, deve fare i conti con tanti dubbi fra vecchia guardia e giovani scalpitanti. La tifoseria chiede un maggiore impiego delle nuove linee visto che molti senatori della squadra stanno rendendo molto al di sotto delle aspettative.

Queste le probabili formazioni:

Cosenza (4-3-3): Matosevic; Rispoli, Rigione, Vaisanen, Panico; Vallocchia, Voca, Brescianini; Brignola, Larrivey, Butic.

Palermo (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi, Devetak; Segre, Gomes, Broh; Valente, Brunori, Di Mariano.

© Riproduzione riservata