Cosenza-Palermo, oltre 500 tifosi pronti a sostenere i rosanero in Calabria

Il Palermo non sarà da solo a Cosenza. Da ultime notizie, i tifosi rosanero presenti in Calabria saranno circa 600. Già ieri pomeriggio, il dato era di 347 tagliandi venduti nel settore ospiti.

La vendita ha poi subito un’accelerata nelle ultime ore. I biglietti venduti sono oltre 500 e c’è ancora un giorno a disposizione. Entusiasmo papabile dopo le ultime convincenti prestazioni di Corini e i suoi ragazzi, che hanno portato 8 punti nelle ultime 4 giornate. Ora i tifosi sognano un campionato con ambizioni diverse, anche se Corini non transige: l’obiettivo resta quello della salvezza.

Se da un lato si respira grande entusiasmo, non lo stesso si può dire in casa Cosenza. I tifosi calabresi sono infatti pronti a disertare lo stadio. Oggi, con un comunicato, gli ultras sono stati abbastanza chiari: “Lasceremo vuota la curva, ci siederemo in basso in segno di protesta”. Al San Vito Marulla, ci sarà parecchio rosanero sugli spalti.

