Cosenza-Palermo: da valutare le condizioni di Stulac, Buttaro e Lancini, ok Pierozzi

Si avvicina la sfida tra Cosenza e Palermo, valida per la 13^ giornata del campionato di Serie B. Al San Vito Marulla Corini potrà contare su quasi tutti i suoi effettivi. In Calabria, potrebbero non partire soltanto Stulac, Buttaro e Lancini. Il centrocampista ex Empoli, infatti, si è allenato a parte questa mattina a Boccadifalco per un problema muscolare e sarà valutato domani in vista di un’eventuale (complicata) convocazione. Il terzino cresciuto nelle giovanili della Roma è invece ancora alle prese con una gastroenterite di natura virale e quasi certamente non verrà convocato, così come Lancini, colpito da un’attacco febbrile in queste ore.

Recuperato, invece, Edoardo Pierozzi, che si è allenato in gruppo. Per il resto, l’allenatore bresciano avrà a disposizione tutti i suoi calciatori. Il modulo e gli interpreti, saranno gli stessi che hanno portato 8 punti nelle ultime 4 gare di campionato contro Pisa, Cittadella, Modena e Parma. I rosanero sono alla ricerca di continuità contro un Cosenza che nelle ultime 5 partite non ha raccolto punti e che non vince dal 30 settembre quando rifilò tre gol al Como. Insomma il Palermo andrà sul campo di una squadra ferita, per cercare di ottenere punti preziosi per la classifica e il morale.

