Palermo, lo staff ora è Real: Dalla Casablanca il preparatore Bellistri. Arriva pure il medico Bruzzone

Il Palermo migliora e consolida la propria struttura tecnica e sanitaria, puntando su figure di altissimo profilo: sono il responsabile dei preparatori atletici Giuseppe Bellistri, il medico sportivo Marco Bruzzone e il recupero infortuni Paolo Giordani. Bellistri, originario di Augusta e classe 1987, vanta un curriculum di respiro internazionale.

Dopo esperienze nei settori giovanili di Milan e Inter, ha lavorato nello staff del Real Madrid di Carlo Ancelotti, dove ha ricoperto il ruolo di preparatore atletico al fianco Antonio Pintus (un passato in rosanero nel 2012).

In Spagna ha contribuito ai successi dei blancos in ambito nazionale e internazionale, accumulando competenze tecniche di alto livello. Il suo ritorno in Italia rappresenta un passo importante per il Palermo, che si assicura una figura altamente specializzata in grado di coordinare e innovare la preparazione atletica.

Anche sul fronte sanitario c’è un deciso salto di qualità con l’innesto di Marco Bruzzone, medico con lunga esperienza in Serie A.