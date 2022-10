Palermo-Parma, sfida amarcord al Barbera: i calciatori che hanno giocato nelle due squadre

Palermo-Parma sabato pomeriggio al Barbera è una sorta di partita amarcord, per entrambe le squadre. Una gara quasi ‘’in famiglia’’: tanti sono gli intrecci, presenti e passati, che legano i due club. Tra staff, personale della società, giocatori, ex giocatori, dirigenti, molteplici i legami fra le due squadre che si incroceranno sabato al Barbera.

Club partiti in questo campionato con obiettivi diametralmente opposti. Il Palermo per consolidare la serie B ottenuta quasi d'incanto lo scorso campionato, il Parma per provare ancora una volta la scalata alla categoria che gli compete, cioè la serie A. Andando indietro con la memoria sono davvero tanti i giocatori che hanno vestito le maglie di Parma e Palermo, passando da una società all'altra.

In rosanero sicuramente si ricorderanno le gesta di giocatori come Amauri (per 8,75 milioni di euro più il cartellino di Denis Godeas nel 2006), Bresciano, Simplicio, Barone e, Zaccardo che, durante l'era Zamparini, hanno forse toccato i punti più alti della loro carriera. Molti di loro con la maglia rosanero sono finiti in Nazionale o successivamente, come il caso Amauri, e Zaccardo passati in club illustri come la Juventus o il Milan

Ma anche Lucarelli, Parravicini, Munari. L’elenco è davvero lungo ma ciò che forse rende unica la gara di domenica è il presidente dei ducali Kyle J. Krause che non ha mai nascosto di fare fortemente il tifo per il Palermo, ovviamente dopo il suo club. Le sue origini infatti sono siciliane, e sia lui che sua moglie vengono da Alia, in provincia di Palermo. In diverse interviste, il presidente ha ammesso il suo amore per i colori rosanero, fin dal primo giorno in cui ha acquisito le quote della società del Parma.

