Palermo-Sudtirol, Corini: "Dobbiamo fare più gol. Modulo? Pronti a giocare anche col trequartista"

“Abbiamo le qualità per vincere la partita contro il Sudtirol, ho visto grande applicazione”. È un Eugenio Corini fiducioso quello che si è presentato in conferenza stampa alla vigilia del match in programma sabato alle 14.

Il “Genio” sa che il Palermo avrà contro una squadra in salute: “Loro sono forti, sono partiti male, ma da quando c’è Bisoli hanno fatto 7 punti in tre gare. Non sarà facile. Hanno due punte che lavorano molto anche in fase di non possesso, sono fastidiosi. Non c’è obbligo di vincere, non voglio sovraccaricare troppo la squadra di pressioni. Sappiamo che abbiamo qualità per fare bene”.

Corini ha poi parlato di moduli e finalizzazione: “Possiamo anche fare un ‘2-1’ in fase offensiva, possiamo giocare col trequartista. Dobbiamo fare più gol, abbiamo le qualità per farne molti, anche da fuori area. Possiamo segnare con tutti i giocatori”. Sulla questione infortunati l’allenatore del Palermo ha poi fatto il punto: “Bettella non ci sarà, spiace per Davide per questo infortunio. Mateju o Sala? Non lo dico a voi (ride ndr), ma in questa squadra non ci sono titolari, per me sono tutti titolari anche chi gioca 20 minuti. Broh ha recuperato in tempi rapidi, non me lo aspettavo davvero, faccio i complimenti a tutto lo staff. Damiani è una grande risorsa per questa squadra”.

Corini ha poi concluso battendo il pugno sulla grande voglia della squadra dopo il ritiro di Manchester: “I ragazzi volano in campo, si sono conosciuti meglio. Abbiamo lavorato davvero bene e siamo pronti. I tifosi ci sosterranno sempre ne sono sicuro. Voglio vedere tutta la voglia di reagire dopo la sconfitta di Frosinone”.

