Diretta Palermo-Sudtirol 0-0. Sinistro di Floriano insidioso ma è ottima la risposta di Poluzzi

9' Intanto arriva il dato ufficiale sugli spettatori: sono 16.726 i titoli emessi.

8' Gran giocata di Floriano che si libera della marcatura di due giocatori e crossa in mezzo, ma il suo traversone è intercettato. L'arbitro ha fischiato anche un calcio di punizione per gli ospiti.

7' Difende bene il Sudtirol, il Palermo prova a prendere campo e a trovare il varco giusto. Ancora 0-0 il punteggio.

6' Stulac si guadagna un buon calcio di punizione dopo essersi liberato di due giocatori con una piroetta

4' Partita subito vivace in questi primissimi minuti: due occasioni per parte e tanta densità in mezzo al campo.

3' Primo squillo del Palermo! Sinistro di Floriano insidioso ma è ottima la risposta di Poluzzi che si distende alla sua destra e devia in calcio d'angolo.

2' Il Palermo attacca da destra a sinistra rispetto alla nostra postazione in questo primo tempo. Buttaro prova il cross in mezzo ma il pallone viene respinto.

1' Subito prima occasione per il Sudtirol! Tait colpisce di testa e per poco non fa 0-1

Iniziata

Queste le formazioni ufficiali di Palermo-Sudtirol, valevole per la 7ª giornata del Campionato Serie BKT, in programma alle 14 allo Stadio Barbera. Corini cambia il modulo e schiera il 4-2-3-1 con Floriano trequartista.

PALERMO (4-2-3-1): Pigliacelli; Buttaro, Nedelcearu, Marconi, Mateju; Stulac, Segre; Elia, Floriano (cap.), Di Mariano; Brunori. A disposizione: Massolo, Pierozzi, Sala, Gomes, Broh, 19 Vido, 21 Damiani, 27 Soleri, 28 Saric, 30 Valente, 34 Devetak, 79 Lancini. Allenatore: Corini.

SÜDTIROL (4-4-2): Poluzzi, Berra, Mazzocchi, Belardinelli, Casiraghi, Zaro, Tait (cap.), Pompetti, De Col, Masiello, Odogwu. A disposizione: 22 Iacobucci, 33 Dregan, 4 Curto, 6 Barison, 10 Carretta, 11 D’Orazio, 18 Rover, 24 Davi, 28 Kofler, 30 Crociata, 37 Capone, 88 Schiavone. Allenatore: Bisoli.

ARBITRO: Paterna (Teramo). Assistenti: Schirru (Nichelino) – Niedda (Ozieri). Quarto Ufficiale: Gigliotti (Cosenza). VAR: Serra (Torino). AVAR: Pagliardini (Arezzo).

© Riproduzione riservata