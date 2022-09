Il Palermo a Manchester, ritorno in campo per Valente: in recupero Accardi e Broh

Sotto un cielo grigio che minaccia pioggia, il Palermo ha svolto la prima seduta della giornata a Manchester, iniziata intorno alle 10. Una razione di allenamento che ha visto il gruppo diviso in due parti: una ha lavorato sul campo, mentre la seconda svolgeva lavori in palestra per poi alternarsi.

Corini ha lavorato sulla fase offensiva con grande applicazione. Ma la nota lieta di questa mattina è stato il ritorno in campo di Valente che ha svolto tutta la seduta con i compagni. L'esterno offensivo rosanero ha dunque smaltito i postumi di un fastidio muscolare che lo avevano tenuto fuori dalle convocazioni per la trasferta di Frosinone.

Ancora a parte Accardi e Broh che tuttavia sembrano in fase di recupero. Alle 16 seconda frazione di allenamenti per i rosanero che questa mattina hanno lavorato sotto lo sguardo attento della dirigenza rosanero presente all'Ethiad Campus.

Da segnalare la perfezione del manto erboso non solo del campo 2, su cui si stanno allenando attualmente i giocatori del Palermo, ma di tutti gli innumerevoli campi in erba che compongono uno degli impianti più moderni al mondo.

Un manto erboso perfetto è stato evidenziato anche da Corini intervenuto in conferenza stampa per i giornalisti al seguito della squadra a Manchester. Ma il tecnico rosanero ha sottolineato anche la perfezione delle strutture di supporto, le palestre e le attrezzature. Un'occasione per lavorare al meglio e senza nessuna difficoltà per una squadra che in questi cinque giorni di ritiro inglese deve trovare quella conoscenza di se stessa che le note vicissitudini legate al mercato estivo hanno al momento compromesso.

© Riproduzione riservata