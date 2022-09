Palermo a Manchester, allenamento in vista della sfida col Nottingham Forest

Terzo giorno di lavoro all'Etihad Campus di Manchester per il Palermo. Cielo grigio, temperatura intorno ai 16 gradi. Insomma tipica atmosfera inglese, clima però ideale per giocare a calcio.

Questa mattina, tuttavia, non è previsto alcun allenamento, solo una seduta in palestra e alcuni test atletici. Poi un tour nel centro sportivo per giocatori e dirigenza. Alle 12, ora inglese (13, ora italiana) parlerà il presidente Dario Mirri dalla sala stampa del'Etihad. Poi il pranzo, un breve riposo e alle 16 in campo per la seduta pomeridiana.

Previsto tanto lavoro aerobico nel pomeriggio, fondamentale per arrivare dopo la sosta nella miglior condizione fisica possibile. Venerdì 23 settembre, invece, la sfida al Nottingham Forest: non una vera e propria amichevole, ma un allenamento congiunto. Al quale, peraltro, i tifosi rosanero non potranno assistere. Nè in diretta tv, nè sui social. Il Palermo pubblicherà, al termine del match, soltanto gli highlights della sfida.

Sarà comunque l'occasione per Corini di testare la forma fisica dei suoi giocatori e continuare a collaudare i propri meccanismi di gioco. Dovrà farlo, lo ricordiamo, senza gli indisponibili Saric e Nedelcearu, convocati rispettivamente dalle loro nazionali (Romania e Slovenia). Accardi e Broh si allenano ancora a parte ma vanno spediti verso il recupero. Il Palermo tornerà sabato 24 dopo la seduta d'allenamento mattutina.

Brunori e compagni torneranno in campo sabato 1 ottobre alle pre 14 per la sfida interna contro il Sudtirol. Un match che contiene in se l'obbligo dei tre punti.

© Riproduzione riservata