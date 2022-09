Primo allenamento per il Palermo a Manchester: per Broh e Valente lavoro differenziato

Primo allenamento per il Palermo all'Ethiad Campus di Manchester. I rosanero, partiti intorno a mezzogiorno da Palermo con un charter privato, giunti nel Regno Unito sono andati direttamente al campus del City Football Group dove la squadra alloggerà in questi 4 giorni di mini-ritiro inglese.

Intorno alle 17 i rosanero sono scesi in campo per la prevista seduta di allenamento; una seduta che si è svolta sul campo due dell'impianto del Manchester City, uno dei centri sportivi più all’avanguardia del mondo, sotto gli occhi della dirigenza rosanero che ha accompagnato la squadra in questa importante tappa (Rinaudo, Zavagno e Mirri).

Dopo una breve parte atletica e di riscaldamento, partitella a tutto campo per gli uomini di Corini. Alla seduta non hanno preso parte Broh e Valente che hanno svolto - raggiungendo Accardi intorno alle 19.30 - soltanto una parte atletica e corsa intorno al campo. Nell'imponente struttura che è l'Ethiad Campus, con tantissimi campi e strutture all'avanguardia, la seduta dei rosanero è stata accompagnata dalla piacevole sorpresa del sole che ha illuminato il manto erboso in condizioni ottimali. Il pomeriggio, come spesso accade in Inghilterra, era iniziato con cielo coperto e con la gradevole temperatura di circa 17 gradi. Domani doppia seduta di allenamenti.

