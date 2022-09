Frosinone-Palermo, allo stadio Stirpe quasi seicento tifosi rosanero

Il Palermo è partito nel primo pomeriggio alla volta di Roma per poi proseguire in direzione Frosinone dove, domani pomeriggio, sabato 17 settembre, alle 14, incontrerà la squadra di Fabio Grosso al nuovo stadio Stirpe. Quattro anni dopo quella finale passata alla storia e rimasta amaramente nella memoria del tifoso rosanero.

La gestione della gara in campo (rigore assegnato e poi tolto) e fuori dal campo (palloni dalla panchina e invasione finale prima del triplice fischio) aveva scatenato polemiche che non sembrano per niente sopite, a giudicare almeno dai messaggi e dai post che in questi giorni sono apparsi sui social.

Fino ad oggi, dove su alcuni profili social si suggerisce ai tifosi ciociari la massima attenzione soprattutto a chi frequenta la curva sud: il settore più vicino ai sostenitori rosanero. Ed a proposito di tifosi del Palermo, domani pomeriggio il settore ospiti dello Stirpe offrirà un bel colpo d'occhio rosanero visto che sono attesi centinaia di fans rosanero.

La prevendita dello spicchio dello stadio occupato dalla tifoseria ospite, per disposizione delle autorità preposte (vista la delicatezza della gara) é stata riservata solo ai residenti in Sicilia. Sono stati staccati circa 590 tagliandi per i tifosi in arrivo da Palermo.

