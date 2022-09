Dario Saric: "Sono a Palermo per raggiungere l'obiettivo della Serie A"

"Sono venuto qua perché voglio raggiungere l'obiettivo che Palermo merita, cioè la Serie A. Penso di rimanere qui per anni e raggiungere questo sogno". Sono state le prime parole di Dario Saric nella conferenza stampa di presentazione. "La trattativa è stata molto lunga - ha aggiunto il centrocampista bosniaco - e alcune dinamiche non sono dipese da me, ma io ho voluto sempre e solo venire in questa squadra, nonostante avessi tante richieste".

Sul fascino dello stadio e il rapporto con Corini, ha aggiunto: "L'impatto con la realtà di qui è stato incredibile. Quando mi hanno parlato di Palermo mi sono ricordato dello stadio e quando sono arrivato qui la prima cosa che ho detto è stato non vedo l'ora di giocare al Barbera. Con Corini non ci conoscevamo, ma mi sono unito tranquillamente nel piano tattico".

Saric ha parlato delle prime impressioni sulla città: "E' caotica, ma è grande quindi me lo aspettavo. Dal punto di vista della vita sto bene, la città mi piace, così come il mare e continuo a fare le mie passeggiate". Sulla necessità di creare un gruppo solido l'ex Ascoli ha risposto così: "Siamo nuovi e ci vuole tempo, anche se non c'è. Ma lavorandoci stiamo puntando a creare l'unione, sappiamo anche di rappresentare una società e una città importante. Quindi vogliamo mantenere le aspettative e poi raggiungere l'obiettivo. Per qualsiasi giocatore, quando ti fanno capire la voglia di volerti in squadra è un incentivo forte. Ho ricevuto anche tantissimi messaggi dai tifosi. I tempi purtroppo non dipendevano da me, ma questo mi spinge a far bene".

Infine Saric ha raccontato un aneddoto su Jajalo e della forza del centrocampo rosanero: "Segre o Leo, come Damiani e Broh, sono giocatori forti e di qualità e questo è uno stimolo in più a far bene. Io credo che un centrocampo forte in una squadra sia fondamentale. Quando sono venuto a giocare contro il Palermo l'ho conosciuto e gli ho anche chiesto la maglia che conservo".

