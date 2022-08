Palermo-Perugia, ecco dove vedere la partita in tv e in streaming

Si riparte da Palermo, da quel Renzo Barbera che due mesi fa ospitava oltre 35mila tifosi per la finale dei playoff di Serie C. Si riparte da Corini e dalla nuova società, sabato sera contro il Perugia. Prima giornata del campionato cadetto che vede i rosanero ancora indietro sul profilo mercato e con diversi tasselli tecnici da puntellare.

Ecco dove vedere la partita in tv e in streaming

La partita tra Palermo e Perugia si gioca sabato 13 agosto alle ore 20:45. Il match sarà visibile in diretta tv su Sky Sport: la partita sarà trasmessa sul canale 253, mentre la diretta gol di Serie B sarà visibile sul canale 252 (disponibile anche lo streaming su Sky Go e Now tv).

In live streaming la partita sarà trasmessa anche dalle piattaforme Dazn e Helbiz Live. I programmi di Dazn sono visibili in streaming per i soli abbonati al servizio. I programmi di Sky Sport e Sky Calcio sono visibili in streaming su SkyGo e relativa app, per i soli abbonati.

