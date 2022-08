Verso Palermo-Perugia: precedenti favorevoli agli umbri ma non al Barbera

Pochi giorni ancora ed inizierà per il Palermo una entusiasmante avventura nel nuovo campionato di Serie B che partirà venerdì 12 agosto con la gara di anticipo. Entusiasmante, perché ottenuto al termine di una stagione altalenante prima della cavalcata strepitosa durante i play off, che hanno poi condotto la squadra rosanero alla promozione. Sarà un campionato impegnativo viste le tante piazze blasonate, gli organici importanti e le retrocesse come Genoa e Cagliari che avranno sicuramente ambizioni di promozione. Un inizio di stagione a cui il Palermo arriva con qualche giorno di ritardo dettato dalle difficoltà create dalle dimissioni Baldini.

Sabato il via contro un avversario di tutto rispetto, quel Perugia dell'esperto Castori che in Sicilia si conosce bene per aver allenato il Trapani. La squadra Umbra non è formazione debole, tutt'altro: lo scorso campionato riuscì a raggiungere addirittura i play off per poi essere eliminata dal Brescia. Nonostante le dichiarazioni del suo allenatore (di un campionato che dovrà guardare alla salvezza come obiettivo prioritario), gli umbri hanno attrezzato una buona squadra che darà sicuramente filo da torcere ai rosanero di Corini. Il tutto condito anche da precedenti che non ridono affatto alla formazione rosanero.

Sfogliando l'album delle gare giocate in serie B ci si accorge che sono 30 le partite disputate tra Palermo e Perugia con i rosanero che hanno vinto 10 partite, perdendone ben 11. I restanti 9 incontri sono finiti in parità. Questi i numeri relativi agli incontri complessivi fra le due squadre. Se invece ci si volesse limitare soltanto alle partite disputate a Palermo, nei 18 incontri complessivi il Palermo ha vinto nove volte, pareggiato sette e perso due incontri. Questi sono numeri relativi a tutte le partite giocate in viale del Fante cioè sia in Serie C che in serie B o in Coppa Italia. Limitandosi invece alle sole partite del campionato di Serie B ci si accorge che il Palermo ha vinto cinque volte, ha pareggiato quattro volte e in casa ha subito due sconfitte.

