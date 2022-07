Palermo Reggiana 2- 0, la diretta: Brunori scatenato sigla la doppietta

45' Lo speaker comunica 4 minuti di recupero

43' Ancora un leggero tentativo della Reggiana. E' bravo Marconi a interrompere l'azione offensiva

40′ Punizione per gli ospiti da una trentina di metri. Conclusione alta e poco potente. Nessun pericolo per l'estremo difensore rosanero.

37' GOL PALERMO: ancora dopo un cross dalla destra di Nicola Valente e ancora lui, Matteo Brunori, che di testa insacca all'angolo. Turk immobile non può che osservare il pallone entrare in rete. Palermo vs Reggiana 2-0

33' Occasione rosanero: dopo un'importante cavalcata Crivello conclude di destro. Palla che termina pochi centimetri fuori il palo

30' Ammonito Sorrentino per un fallo su De Rose a centrocampo

29' Arriva il dato ufficiali dei titoli emessi: sono 13297 gli spettatori presenti al Barbera questa sera

28' De Rose recupera un importante pallone a centrocampo e serve sulla destra Fella che però con un tiro cross non riesce ad impensierire Turk

27' Gioco spezzettato. Alcuni errori tecnici da parte di entrambe le compagini rendono il match poco entusiasmante.

23' Cooling break al Renzo Barbera. 60 secondi di pausa per bere per i 22 calciatori in campo

22' Primo calcio d'angolo per i rosanero. Floriano spreca l'occasione colpendo male il pallone e regalandolo al difensore granata

20' Primo cambio per Di Benedetto: esce Lancini per infortunio. Al suo posto Doda

18' Ammonito Rosafi per fallo su De Rose.

15' Dopo alcuni minuti di equilibrio ancora Brunori che, in seguito alla svirgolata di Floriano, in semi rovesciata impensierisce l'estremo difensore granata. Gioco fermo però per fuorigioco

9' Prima avanzata dei ragazzi di Aimo Diana che grazie a una conclusione di Munori sfiorano la traversa. Conclusione comunque lenta

7’ Pressing assoluto e totalizzante dei rosanero. Reggiana che non ha ancora superato la metà campo

5' Poco più di un mese dalla storica promozione in Serie B il Barbera torna ad intonare cori intensi per i propri ragazzi

3' GOL PALERMO: dalla destra cross di Valente che supera la difesa granata raggiungendo il bomber Brunori che da pochissimi metri non sbaglia. Rosanero subito in vantaggio

2' Subito fallo tattico a centrocampo di De Rose su Pellegrini

Inizia stasera la nuova stagione del Palermo targato City Football Group. Al Renzo Barbera si affronta la Reggiana, gara valevole per accedere ai trentaduesimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa. Per questo preliminare - come stabilito dalla Lega - si disputerà una gara secca. Se entrambe le compagini dovessero trovarsi alla fine dei novanta minuti in parità, queste andrebbero ai supplementari (due tempi da quindici minuti ciascuno). Se questi trenta minuti non dovessero bastare per sbloccare la partita, si andrebbe direttamente ai calci di rigore. Il bilancio degli scontri diretti sorride al Palermo, in testa con sette vittorie e sette pareggi. Bilancio negativo per la Reggiana che nel capoluogo siciliano ha vinto soltanto in seconda divisione negli anni ‘50. L’ultima sfida tra le due compagini risale alla stagione di Serie B 1995/96, quando i ragazzi di Arcoleo pareggiarono 0-0 contro i granata.

Queste le formazioni ufficiali della gara Palermo-Reggiana, turno preliminare della Coppa Italia Frecciarossa 2022-2023, in programma oggi alle ore 21.00.

PALERMO: 22 Pigliacelli; 25 Buttaro, 79 Lancini, 15 Marconi, 6 Crivello; 20 De Rose (cap.), 14 Broh; 30 Valente, 11 Fella, 7 Floriano; 9 Brunori. A disposizione: 12 Massolo, 2 Pierozzi, 3 Sala, 10 Silipo, 18 Nedelcearu, 21 Damiani, 23 Doda, 27 Soleri, 39 Stoppa, 54 Peretti, 77 Elia. Allenatore: Di Benedetto.

REGGIANA: 12 Turk, 4 Rozzio (cap.), 5 Rossi, 7 Rosafio, 9 Pellegrino, 10 Sorrentino, 16 Luciani, 17 Libutti, 33 Cauz, 90 Contessa, 96 Muroni. A disposizione: 1 Voltolino, 22 Venturi, 8 Sciaudone, 23 Laezza, 27 D'Angelo, 29 Orsi, 30 Zamparo, 44 Guglielmotti, 68 Chiesa, 70 Varela. Allenatore: Diana.

Arbitro: Rutella (Enna).

Assistenti: Del Giovane (Albano Laziale) - Yoshikawa (Roma 1).

Quarto Ufficiale: Santoro (Messina).

© Riproduzione riservata