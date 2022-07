Il Palermo cambia programma, quasi certa la rinuncia alla trasferta a Manchester: ecco perché

In casa rosanero il programma per la prossima settimana sembrava definito nel dettaglio. Partenza per Bergamo per l’amichevole di giorno 21 contro il Pisa nel campo di Rovetta, dove la squadra toscana sta effettuando la sua preparazione estiva. Un centro di montagna a 40 chilometri da Bergamo dove il Palermo sì testerà contro una formazione di pari livello che lo scorso anno ha sfiorato la promozione in Serie A.

Il programma prevedeva che il giorno dopo i rosanero sarebbero partiti alla volta di Manchester per continuare qualche giorno di preparazione nei campi e nella struttura strepitosa del City Football Club. Ma tutto questo purtroppo non potrà avvenire.

Inizialmente si era pensato ad un problema di organizzazione, di coincidenze di voli non non funzionali ma la realtà è invece un'altra. Ed è legata al Manchester City che proprio in quei giorni di presenza del Palermo a Manchester è impegnato in una tournée negli Stati Uniti e farà rientro in Inghilterra soltanto il 25.

Lo staff dirigenziale del City Football Club è al seguito del Manchester, per cui non sarebbe stato disponibile ad accogliere la comitiva rosanero e questo, per ragioni di eleganza e di cortesia, non è stato ritenuto corretto nei confronti dell'ultimo club entrato a far parte della galassia dello sceicco Mansour.

Probabile che a questo punto il Palermo non faccia rientro in città ma si fermi al nord Italia per qualche giorno prima di tornare a Palermo in vista del primo impegno ufficiale della stagione cioè quello del 31 luglio alle 21 al Barbera contro la Reggiana nel turno eliminatorio di Coppa Italia.

