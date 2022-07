Palermo, arriva la prima amichevole per il Palermo: sarà a Marineo

Sarà il 17 luglio il primo test (amichevole) del Palermo. L'appuntamento è per domenica alle 18.30, presso il campo comunale di Marineo, contro ASD Oratorio SS Ciro e Giorgio.

Una partita che rientra nella programmazione dei primi impegni, in vista della prima partita ufficiale della stagione, prevista per il 31 luglio in Coppa Italia contro la Reggiana. Come anticipato da Baldini in conferenza stampa, la prima sarebbe stata contro un avversario modesto, per iniziare a prendere nuovamente confidenza con il rettangolo verde.

Il 21 luglio, si alzerà il livello: ad attendere i rosanero ci sarà infatti il Pisa di Rolando Maran. Per l'occasione la squadra viaggerà fino Rovetta, in provincia di Bergamo, sede del ritiro del nerazzurri. E ritroverà anche un ex: Lorenzo Lucca. Al Palermo il giovane attaccante scuola Torino ha collezionato 30 presenze e messo a segno 14 gol da gennaio 2020 a maggio 2021, a cavallo tra Serie D e Serie C.

Dal 22 del mese, qualche giorno di allenamento nel centro sportivo del Manchester City, in attesa di conoscere l'avversario della terza amichevole che sicuramente si disputerà prima del 31 luglio.

