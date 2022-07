Palermo: al via la campagna abbonamenti, i prezzi. Previste riduzioni

Inizierà oggi la campagna abbonamenti del Palermo. È atteso un comunicato da parte del club rosanero con tutte le info necessarie. Intanto, si sa già che gli abbonati della stagione 2019-2020, quella in cui il club di viale del Fante militava in Serie D, avranno un diritto di prelazione.

Tre anni fa, i "fedelissimi" furono 10.446 mentre lo scorso anno, causa restrizioni Covid imposte dal Governo, non si riuscì a superare quota 2.375. Da oggi si potrà toccare con mano l'entusiasmo della gente, per un promozione in B inaspettata e per l'avvento di City Group che darà un futuro roseo al club.

Da informazioni che ci giungono, siamo in grado di dare anticipazioni anche sui prezzi della campagna abbonamenti. Da giorni i tifosi sono curiosi di sapere a quanto ammonterà il salario delle tessere.

Le Curve dovrebbero oscillare tra i 150 e i 170 per gli abbonati che rinnoveranno il proprio abbonamento, mentre tra i 170 e 190 per i "nuovi" abbonati, cioè coloro che non avevano già lo scorso anno sottoscritto la propria tessera. Dovrebbe essere 350 invece il costo intero dell'abbonamento in gradinata inferiore, 300 per chi rinnoverà. Ovviamente sono attese delle riduzioni per Over e Under.

Il Ceo della Holding Ferran Soriano, aveva puntato sul pubblico nella conferenza stampa di presentazione: "Abbiamo bisogno che lo stadio sia pieno come nelle partite dei playoff". Questo l'augurio di uno dei direttori sportivi più potenti al mondo, che ha voluto fare leva sui tifosi. Il Barbera ha portato oltre 150.000 persone in 4 partite, dagli ottavi fino alla finale. E per la semifinale aveva fatto registrare il record di sempre per una partita al Barbera, avendo la Questura messo a disposizione anche il settore di norma riservato agli ospiti (che erano però soltanto in 6). La società si augura di ripetere i grandi numeri di appena un mese fa.

