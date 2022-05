Padova-Palermo il 5 giugno: spazio per 1500 tifosi rosanero. Ritorno al Barbera, data in bilico

Sarà Padova-Palermo la finale dei playoff di Serie C. Baldini contro Oddo, Brunori contro Chiricò. In palio, l'ultimo posto per la Serie B, per agganciarsi al treno di Bari, Modena e Sudtirol, già promosse in cadetteria per aver vinto i rispettivi gironi.

Il primo atto della doppia sfida si giocherà allo stadio Euganeo di Padova, questa domenica, giorno 5 giugno. Gli orari non sono ancora stati resi noti dalla Lega Pro e se ne saprà di più a breve. Il ritorno è previsto al Renzo Barbera di Palermo giorno 12 giugno, sempre di domenica, una data che però è in bilico. Tra due domeniche infatti si terranno le elezioni amministrative e già da giorni tiene banco la questione sull'ordine pubblico. Un oggetto di discussione non da poco visto che le sorti di entrambe le squadre si decideranno di sicuro al Barbera, con una delle due che verrà promossa in Serie B, con tutti i festeggiamenti che ne deriverebbero.

Destino vuole che anche nel 2001, anno della promozione dei rosanero in Serie B, erano in programma le elezioni (in quel caso le Politiche), motivo per cui il match fu anticipato al sabato. L'epilogo, è quello che conosciamo: Palermo promosso in Serie B grazie alla vittoria contro l'Ascoli e al mancato successo del Messina contro l'Avellino. Quel giorno le strade di Palermo furono invase dai tifosi rosanero, fu festa grande. Ciò che si augurano di rivedere i palermitani tra circa due settimane.

Entrambe le partite, probabilmente, andranno in chiaro su Rai Sport HD e Rai Play, oltre che sulla piattaforma Eleven Sports e Sky Calcio. Non ci sarà la regola del gol doppio in trasferta né il fattore "Testa di Serie". In caso di parità al termine dei 180' (tra andata e ritorno) si andrà ai supplementari e poi - se necessario - ai calci di rigore.

Nel frattempo, i tifosi del Palermo aspettano ansiosi notizie sui biglietti per il match d'andata. Nelle prossime ore il club padovano renderà note tutte le info. Quello che i siciliani possono sapere fin da ora, è che lo stadio Euganeo di Padova può contenere nel settore ospiti circa 1500 tifosi. Attualmente lo stadio può contenere solo 8.000 spettatori a causa dei lavori di ristrutturazione che lo stanno limitando (la vera capienza è di 32.420 con 3318 posti nel settore ospiti).

© Riproduzione riservata