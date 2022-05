Palermo, finale ed elezioni lo stesso giorno: Catania chiede l'anticipo della partita

Il ritorno della finale dei playoff di Serie C fra Palermo e Padova, al momento, è in programma domenica 12 giugno allo stadio Barbera. Si tratterà dell'ultima partita stagionale, la più importante, quella che decreterà se i rosa riusciranno a raggiungere la promozione in Serie B. Ma quella domenica sono in programma anche le elezioni comunali a Palermo. E già si ipotizza un anticipo della partita a sabato 11. Una decisione del genere sollecita Giusto Catania, assessore comunale a Palermo ed esponente di Sinistra Civica Ecologista, movimento schierato con il candidato sindaco di centrosinistra Franco Miceli.

«Il 12 giugno a Palermo - afferma Giuso Catania - si svolgeranno in contemporanea le elezioni amministrative e la partita di calcio decisiva per promozione in serie B della squadra rosanero. Tale coincidenza rischia di rappresentare un problema democratico e di ordine pubblico per la città. Si dovrà predisporre un impegno straordinario delle forze dell’ordine e della polizia municipale e appare evidente che si corre il rischio di aumentare la fascia di astensionismo. Invito il signor prefetto di Palermo a valutare la possibilità di chiedere alla Lega Pro di Serie C l’anticipo della partita tra Palermo e Padova, a sabato 11 giugno, al fine di non sovrapporre l'importante evento sportivo con il regolare svolgimento della competizione elettorale».

