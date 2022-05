La diretta di Feralpisalò-Palermo 0-2: rosanero in controllo della partita

63' La Feralpisalò cambia il suo attaccante: fuori Miracoli e dentro Spagnoli.

62' Un paio di grandi giocate di Brunori che illuminano il Lino Turina di Salò.

60' Destro di Carraro! Il pallone termina a lato e Massolo battezza fuori.

58' Resta a terra Guerra per un fallo ai suoi danni. Calcio di punizione per i padroni di casa e ammonito Perrotta a pochi minuti dal suo ingresso.

56' Qualche problema muscolare per Floriano. Baldini opera il primo cambio: esce l'ex Bari ed entra Soleri. Fuori anche Marconi, in diffida, e dentro Perrotta. Primi minuti in questi playoff per l'ex difensore del Bari.

55' Calcia Brunori! Parata di Liverani che si distende alla sua destra. Floriano poi raccoglie il pallone ma la palla massa in mezzo è imprecisa.

54' Palermo troppo basso in questo secondo tempo.

51' Massolo para il rigore di Miracoli! Si resta sullo 0-2. Straordinario l'estremo difensore dei rosanero!

49' L'arbitro ha deciso: calcio di rigore per la Feralpisalò.

48' Chek del Var ancora in corso: Lancini tocca con un braccio.

47' La Feralpisalò chiede un calcio di rigore per presunto fallo su Miracoli. Il chek del Var termina in pochi secondi. Fa continuare la signorina Ferrieri Caputi.

46' Il Palermo attacca da destra a sinistra in questo secondo tempo.

Inizia il secondo tempo

47' Duplice fischio dell'arbitro. Tutti negli spogliatoi. Il Palermo è avanti 0-2 a Salò!

46' GOOL Raddoppia il Palermo! Floriano la mette dentro su assist di Damiani. Un fine primo tempo da sogno per i rosanero.

44' Palermo ancora pericoloso! Luperini sfiora il palo con un destro a giro. Rosanero alimentati e galvanizzati dal gol del vantaggio.

43' Esplode anche il settore dedicato ai palermitani. Brunori ha calciato sfruttando una clamorosa disattenzione dei due centrali.

43' GOOL del Palermo! Brunori spacca la porta e la mette sotto l'incrocio dei pali. Esplode la panchina dei rosanero!

42' Colpo di testa! Massolo fa suo il pallone senza problemi. Può ripartire il Palermo.

41' Calcio di punizione per la Feralpisalò da posizione defilata. Probabilmente partirà un cross.

39' Lancini a terra a centrocampo, l'arbitro ferma il gioco.

37' Altro Cross di Valente! Liverani fa suo il pallone. Questa volta l'ex Carrarese è stato impreciso.

36' Destro alto di Brunori: il piattone dai 25 metri sorvola la traversa; la sfera non si è abbassata a dovere.

35' Calcio di punizione per il Palermo! Se lo conquista Brunori da circa 23 metri.

31' Occasione per la Feralpisalò! Contropiede improvviso dei padroni di casa che con Guerra sono arrivati a ridosso di Massolo; Il numero 17 serve Balestrero che tenta un colpo da biliardo: è bravissimo Lancini a chiudere.

30' Chiude Marconi che non sta lasciando spazio a Miracoli. L'ex Monza fin qui perfetto.

29' Ancora pericoloso il Palermo! Conclusione di Brunori masticata da pochi metri. La sfera termina alta.

28' Floriano sempre pericoloso quando entra in area di rigore: ancora una volta il cross in mezzo non viene raccolto a dovere.

27' Occasione Feralpisalo! Cross in messo di Corrado per Miracoli che per poco in spaccata non fa 1-0. Siligardi, aveva aperto splendidamente per l'ex terzino dei rosanero (Corrado). Squadre che giocano a viso aperto.

25' Fase di stallo del match: Entrambe le squadre provano a rendersi pericolose, ma centralmente non si passa.

23' Cross di Giron pericoloso! Valente in equilibrio precario per poco non pesca l'incrocio dei pali. La Feralpisalò soffre maldettamente la fasce.

22' Ancora Corrado per MIracoli; fa buona guardia Massolo, padrone della sua area.

20' Calcia Brunori dopo una giocata fantastica in area di rigore, ma c'era fuorigioco. Nulla di fatto allo stdaio Lino Turina. Si resta sullo 0-0.

18' Gestito male il calcio d'angolo dal Palermo. Forse un fallo in area di rigore. Il direttore di gara comanda un fallo in attacco. Sarà possesso Feralpi.

17' Cross di Valente in mezzo! Non ci arrivano nè Brunori nè Giron sul secondo palo. Funziona, e tanto, la catena di destra dei rosanero.

15' Occasione per la Feralpisalò! Siligardi dai 25 metri colpisce forte e pallone vicinissimo all'incrocio dei pali. Il Palermo soffre un po' dopo un ottimo inizio.

13' Floriano recupera un ottimo pallone e riparte veloce palla al piede, ma subisce il fallo di Bergonzi. Punizione e cartellino giallo per il centrocampista gardesano.

12' Bel cross di Corrado per Guerra: il pallone non è stato colpito e termina fuori. Esce, timidamente dal guscio, anche la squadra di casa.

11' Bacchetti colpisce da corner, il pallone termina altissimo.

10' Si affaccia in avanti per la prima volta la squadra di Stefano Vecchi: sarà calcio d'angolo.

8' Tanti errori in fase di possesso per i padroni di casa: il Palermo ha già recuperato 4 palloni nella metacampo avversaria.

7' Traversone di Valente tagliato in mezzo, Brunori non arriva per poco sul pallone. Il Palermo fa la partita in questi primi minuti del match.

6' Fallo a centrocampo di Lancini: calcio di punizione per la Feralpisalò dal cerchi di centrocampo.

4' Occasione per il Palermo! De Rose cambia gioco sulla sinistra dove è salito Giron; il francese mette in mezzo ma Luperini non trova il tap-in vincente. Rosanero pericolosi!

2' Calcio di punizione in favore dei rosanero dai 30 metri: il cross non crea pericoli e la retroguardia di casa allontana.

1' Primo pallone gestito dal Palermo, che in questo primo tempo attaccherà da sinistra a destra.

Cominciata la partita.

Queste le formazioni ufficiali di Feralpisalò-Palermo, semifinale d'andata dei playoff di Serie C 2021-2022, che avrà inizio alle ore 21.00. Baldini lancia Damiani al posto di Dall'Oglio dal primo minuto.

FERALPISALÒ: 1 Liverani, 2 Bergonzi, 5 Pisano, 6 Bacchetti, 8 Guidetti (cap.), 9 Miracoli, 17 Guerra, 19 Corrado, 21 Carraro, 26 Siligardi, 28 Balestrero.

A disposizione: 12 Porro, 33 De Lucia, 7 Di Molfetta, 10 Corradi, 11 Spagnoli, 15 Farabegoli, 16 Khadim, 20 Luppi, 27 Hergheligiu, 29 Damonte, 30 Castorani, 31 Salines.

Allenatore: Vecchi.

PALERMO: 12 Massolo; 25 Buttaro, 79 Lancini, 15 Marconi, 3 Giron; 20 De Rose (cap.), 21 Damiani; 30 Valente, 17 Luperini, 7 Floriano; 9 Brunori.

A disposizione: 1 Pelagotti, 4 Accardi, 6 Crivello, 10 Silipo, 11 Dall’Oglio, 16 Somma, 19 Odjer, 23 Fella, 27 Soleri, 33 Perrotta, 75 Felici, 77 Doda.

Allenatore: Baldini.

Arbitro: Ferrieri Caputi (Livorno). Assistenti: Giuggioli (Grosseto) – Aniello Ricciardi (Ancona). Quarto Ufficiale: Perenzoni (Rovereto). VAR: Aureliano (Bologna). AVAR: Meli (Parma)

