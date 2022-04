Palermo, Marconi recupera dall'infortunio: il difensore pronto per i play off

Silvio Baldini può tirare un sospiro di sollievo: Ivan Marconi non è a rischio in vista del primo appuntamento dei playoff (in programma l'8 maggio).

Il difensore centrale ex Monza era uscito nel corso del secondo tempo della sfida contro il Bari, dopo uno scontro con un calciatore avversario. Era il minuto 71' quando il 32enne aveva dovuto abbandonare il campo, accompagnato dallo staff medico e con una borsa del ghiaccio posta sul ginocchio destro. Adesso Marconi sta meglio e ha partecipato alla seduta d'allenamento odierna, correndo regolarmente insieme ai suoi compagni.

Ancora qualche fastidio, ma si può dire che il centrale difensivo del Palermo, ormai pilastro della difesa rosanero insieme a Lancini, sia sulla via del recupero. L'infortunio del difensore era davvero stata l'unica macchia di una partita in cui era andato tutto bene: dal risultato, rotondo (0-2), alle squalifiche scampate dai diffidati che erano ben 4 e tutti giocatori di prim'ordine in ottica spareggi promozione. Brunori, Valente, Accardi e Odjer, infatti, non hanno preso nessuna ammonizione e ci saranno regolarmente (salvo sorprese) l'8 maggio.

