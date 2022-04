Palermo, Pelagotti dopo l'operazione: “Ringrazio tutti. Già non vedo l’ora di ritornare”

Intervento riuscito per Alberto Pelagotti, il portiere rosanero che è stato operato a Pisa. E proprio dal letto dell'ospedale è lo stesso estremo difensore a tranquillizzare i tifosi sulle proprie condizioni di salute, attraverso un post sul suo profilo Instagram: "Voglio ringraziare tutti coloro che oggi mi hanno pensato dimostrandomi grande affetto. Una dedica speciale la rivolgo alla mia splendida famiglia e al prof. Rodolfo. E già non vedo l'ora di ritornare...".

Alberto Pelagotti, secondo le tempistiche, dovrà tenere i punti post operazione per 2-3 settimane e poter tornare in campo per i play off. Questo intervento si sarebbe dovuto effettuare la scorsa estate, ma l'estremo difensore rosanero ha voluto rimandare per non saltare la preparazione pre campionato.

Il Palermo, intanto, prepara la trasferta al "San Nicola" contro il Bari, nell'ultima giornata del girone C di Serie C, prevista tra 2 fine settimana. I rosanero, infatti, a causa dell'0esclusione dal torneo del catania, sabato prossimo, giorno in cui si sarebbe dovuto disputare il derby, riposeranno.

© Riproduzione riservata