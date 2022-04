Palermo-Picerno, Nardini: "Contenti per le vittorie, riportano autostima"

Nove gol nelle ultime due partite, due sole le reti subite. Il Palermo supera senza affanni il Picerno e mette in cassaforte altri tre punti nella volata finale per i playoff. Protagonista del match ancora una volta il bomber Brunori, autore di una doppietta, con Floriano e Soleri ad arricchire lo score finale. In conferenza stampa l'allenatore in seconda Mauro Nardini, sostituto di Silvio Baldini, alle prese con il contagio da Covid, rilegge la vittoria del "Barbera" ai danni dei lucani di mister Leo Colucci.

"Venivamo da tre pareggi brutti e queste vittorie (la prima mercoledì scorso con il Taranto) ci portano grande autostima - ha detto Nardini nel post gara - , siamo contenti del lavoro che stiamo facendo. Ho chiamato Baldini perché so quanto ci tiene. Bisogna fargli i complimenti perché lavorare così porta i risultati". L'allenatore giudica la prova dei singoli calciatori. "Floriano è stato strepitoso, bene anche Brunori e Valente, bravi tutti gli attaccanti nel capire cosa vuole il mister. Soleri ogni volta che entra fa gol, sfido a trovarne uno così. Damiani ha fatto una grande partita".

"Abbiamo ritrovato risultati che ci portano orgoglio - sottolinea Nardini - . Ci sono un pò di rimpianti ma anche le altre squadre li hanno. Il Catanzaro ha perso col Monterosi? Una bella notizia, siamo felici, ma dobbiamo fare grandi prestazioni così da avere vantaggi nei playoff. Le prossime tre partite sono fondamentali e ci possono mettere alla prova. Dobbiamo dimostrare sul campo che possiamo ambire alla promozione in serie B".

