Potenza-Palermo, Baldini: "Sarà una gara tosta, stiamo bene"

Il Palermo torna a giocare in trasferta. Nell'ultima gara lontano dal "Barbera", ad Avellino, i rosanero hanno interrotto con una vittoria (dopo quattro mesi) il rendimento negativo lontano dai propri tifosi. Domani (domenica 20 marzo) De Rose (al rientro dopo un turno di squalifica) e compagni giocano allo stadio "Viviani" contro il Potenza.

Alla vigilia del match, il tecnico Silvio Baldini presenta la sfida contro la formazione lucana. "Sarà una partita tosta. A Potenza dobbiamo giocare una gara simile a quella che abbiamo fatto contro Virtus Francavilla e Avellino. La squadra va forte e non deve aver paura di niente, dovremo recuperare i punti persi. I ragazzi si sono allenati benissimo, per cui serve bottino pieno".

Il tecnico toscano non ha dubbi ed elenca i giocatori che faranno parte della formazione titolare. "Massolo in porta, a destra Doda, si è impegnato ed è cresciuto molto, poi Lancini e Marconi al centro, Giron a sinistra. De Rose e Dall'Oglio in mezzo al campo. In avanti Felici, Luperini, Valente e Brunori. A Potenza c'è il campo sintetico? C'era anche ad Avellino - sottolinea Baldini - speriamo di fare di nuovo risultato. Bisogna vedere il momento della squadra e non la classifica, il Potenza con mister Arleo sta facendo molto bene ma il Palermo può vincere".

"Il Palermo è forte, ha sconfitto l’Avellino fuori casa e fare cinque gol alla Turris - ha detto l'allenatore del Potenza, Pasquale Arleo alla vigilia della sfida contro i rosanero - . In attacco ha quattro giocatori di livello superiore e in panchina Silipo, Felici e Soleri. Dobbiamo neutralizzarli e dobbiamo essere bravi a colpirli, sperando di portare a casa punti. Il Palermo meglio affrontarlo adesso, siamo carichi dopo la vittoria di Picerno. Alzerà il nostro livello di attenzione".

