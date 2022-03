Palermo alla prova di... Potenza: Doda e Dall'Oglio titolari

Ultime disposizioni tecnico-tattiche per Silvio Baldini alla vigilia della trasferta che il Palermo affronta domani (ore 14-30) allo stadio "Viviani" di Potenza. Alla vigilia del match contro la formazione lucana l'allenatore toscano, nel corso della conferenza, ha sciolto i dubbi sulla formazione da mandare in campo. Pronto al rientro dopo un turno di squalifica il capitano De Rose.

Doda vince il ballottaggio con Buttaro, Dall'Oglio al fianco di De Rose

In porta conferma per Massolo. In difesa la linea a quattro sarà composta da Doda (ha vinto il ballottaggio con Buttaro) a destra, al centro Lancini e Marconi ed a sinistra il francese Giron. Al fianco di De Rose giocherà Dall'Oglio che ha vinto la concorrenza con Damiani e Odjer. Sulla trequarti conferma per Valente a destra, Luperini al centro e Felici a sinistra. Soleri, che ha avuto qualche chance di partire titolare, si accomoda in panchina pronto a subentrare nel corso del match così come Silipo, Floriano e Fella. Nessun dubbio sulla presenza di Brunori prima punta.

Il Potenza con la difesa a tre, Gigli in dubbio

Il Potenza, reduce dalla vittoria di misura sul campo del Picerno nel turno precedente, si prepara a ricevere la visita del Palermo con l'obiettivo di far punti per uscire in fretta dalla posizione rossa in classifica. Mister Arleo dovrebbe schierare il 3-5-2 con il difensore Gigli ancora in dubbio. Davanti al portiere Greco dovrebbero giocare Matino, Gigli (salvo forfait in extremis) e Cargnelutti; robusto centrocampo con Coccia, Bucolo, Sandri, Sepe e Ricci; in attacco il tandem offensivo composto da Cuppone e Salvemini.

Le probabili formazioni

POTENZA (3-4-1-2): Greco; Matino, Gigli, Cargnelutti; Coccia, Bucolo, Sandri, Sepe; Ricci; Cuppone, Salvemini. Allenatore: Arleo

PALERMO (4-2-3-1): Massolo; Doda, Lancini, Marconi, Giron; De Rose, Dall'Oglio; Valente, Luperini, Floriano; Brunori. Allenatore: Baldini.

Dirige l'arbitro Panettella di Gallarate

Sarà Claudio Panettella di Gallarate a dirigere la gara Potenza-Palermo. L'arbitro lombardo sarà coadiuvato dagli assistenti Lazzaroni di Udine e Pintaudi di Pesaro. Quarto uomo Giaccaglia di Jesi.

