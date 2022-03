Palermo a caccia dei tre punti a Potenza, in difesa ballottaggio Marconi-Perrotta

Il Palermo prosegue la preparazione in vista della trasferta di Potenza. Domenica prossima (ore 14.30) i rosanero andranno a far visita ai lucani, reduci dal pareggio acciuffato in extremis nel turno precedente contro la Fidelis Andria al "Barbera". Sulla formazione da opporre al Potenza Silvio Baldini sembra orientato a mettere da parte il turnover scelto contro i pugliesi e affidarsi alle prime linee.

Il francese Giron torna titolare sulla fascia sinistra

Pronto al rientro a centrocampo De Rose: il capitano ha scontato il turno di squalifica e torna quindi a disposizione. Allo stadio “Alfredo Viviani” a difendere la porta rosanero dovrebbe esserci ancora Massolo. La linea difensiva dovrebbe vedere la conferma di Accardi a destra, i centrali dovrebbero essere Lancini e uno fra Marconi e Perrotta. Sulla fascia sinistra il francese Giron torna ad indossare una maglia titolare.

Conferme sulla trequarti, Soleri pronto ad entrare a gara in corso

Al fianco del rientrante De Rose non è ancora stato sciolto il dubbio su chi giocherà in mediana. Dall'Oglio sembra avere maggiori chance, l'alternativa Odjer non è da escludere. Sulla trequarti non dovrebbero esserci novità: a destra conferma per Valente, al centro Luperini e Floriano sulla sinistra. Prima punta Brunori con Soleri pronto a subentrare nel corso del match. Domani (sabato 19 marzo) alle ore 17, conferenza stampa di Baldini.

Le probabili formazioni

POTENZA (3-4-1-2): Greco; Matino, Gigli, Cargnelutti; Coccia, Bucolo, Sandri, Sepe; Ricci; Cuppone, Salvemini. Allenatore: Arleo.

PALERMO (4-2-3-1): Massolo; Accardi, Lancini, Perrotta (Marconi), Giron; De Rose, Dall’Oglio (Odjer); Valente, Luperini, Floriano (Felici); Brunori. Allenatore: Baldini.

