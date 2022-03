Palermo, Baldini pronto a cambiare contro il Potenza: Giron e Felici titolari

Solo un punto, acciuffato nel finale di partita e con un uomo in più. Il Palermo si lascia alle spalle il pareggio casalingo contro la modesta Fidelis Andria nel turno infrasettimanale e la bolgia finale del "Barbera" (11mila i presenti), che ha spinto la squadra alla ricerca (vana) della vittoria in extremis, e guarda al prossimo impegno nella corsa ai playoff. Domenica (20 marzo) i rosanero andranno a far visita al Potenza in terra lucana. Il "mal di trasferta" è stato spazzato via dopo quattro mesi con la vittoria ad Avellino ma le insidie sono dietro l'angolo. A Silvio Baldini il compito di risollevare l'umore di una squadra che non è riuscita a raddrizzare le sorti della gara contro i pugliesi nonostante i tentativi nelle battute finali.

Sul fronte squadra, dopo il turnover (scelta giusta?) contro la formazione di Di Leo, il tecnico toscano dovrebbe tornare alle origini e affidarsi al 4-3-2-1 con pedine più "collaudate". In porta Massolo dovrebbe mantenere il posto da titolare. A centrocampo tornerà in cabina di regia, dopo aver scontato un turno di squalifica, il capitano De Rose. A fargli spazio Damiani, autore di una prova opaca.

Fari puntati sul reparto offensivo con Brunori, rimasto a secco dopo una lunga serie di gare nelle quali ha timbrato la presenza con almeno un gol. Rete che invece ha gonfiato Luperini a cinque minuti dal termine. Contro il Potenza non è in dubbio la presenza dell'italo-brasiliano ma alle spalle della prima punta rosanero potrebbero cambiare alcuni nomi. Floriano, rigore fallito a parte, non ha inciso nella manovra offensiva e potrebbe lasciare spazio a Felici. Giron tornerà ad indossare una maglia titolare e non è esclusa la presenza di Soleri nell'undici iniziale.

Si volta pagina e sul cammino dei rosanero, come detto, arriva il Potenza. La formazione lucana guidata da mister Arleo è reduce dalla vittoria di misura in trasferta sul terreno di gioco del Picerno grazie al gol di Cargnelutti a sette minuti dal termine. Nelle ultime cinque giornate il club rossoblù ha collezionato due vittorie, due pareggi e una sconfitta ed è reduce da due pareggi consecutivi in casa. In classifica Greco e compagni sono a quota 30 punti in piena lotta per evitare la retrocessione.

