Palermo-Fidelis Andria, Baldini: "Abbiamo pareggiato grazie al pubblico"

Il Palermo non va oltre il pareggio per 1-1 al "Barbera" contro la Fidelis Andria. Punto che i rosanero acciuffano a cinque dal termine (e con un uomo in più degli avversari) grazie al togol di Luperini. Occasione mancata per portar via l'intera posta in palio nella corsa playoff.

A fine gara Silvio Baldini rilegge il match: "Il pareggio? Dobbiamo accettarlo, in condizioni normali avremmo perso, il nostro pubblico ci ha sempre sostenuto e ci ha permesso di arrivare a questo punto. Abbiamo sottovaluto l'avversario? Non sono arrabbiato, mi dispiace per i tifosi. C’era tanta gente a fare il tifo per noi". Oltre 11mila le presenze sugli spalti dello stadio, complice anche la vendita dei biglietti ad un costo unico (1 euro).

Sulla prestazione dell'attaccante Brunori, rimasto a secco dopo otto partite consecutive, il tecnico toscano ha detto: "Dopo venti minuti avrei dovuto sostituirlo e mettere Soleri ma poteva sembrare un’offesa al ragazzo - ha detto sull'italo-brasiliano - , non riuscivamo a dare palla sulla profondità e senza idee e senza geometrie non vai da nessuna parte. Brunori è un attaccante che può giocare senza problemi in A, è tempo che capisca cosa deve fare per aiutare la squadra. Non c’è nessun caso, ma solo voglia di aiutare".

