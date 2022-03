Palermo-Fidelis Andria 0-1, la diretta: Luperini ha l'occasione del pari, murato

42': brutta entrata di Nunzella ai danni di Valente e cartellino giallo per il calciatore della Fidelis Andria

40': primo cambio per gli ospiti. Fuori Bubas e dentro Bonavolontà

35': cartellino giallo a Urso per proteste

34': Dall'Oglio recupera palla e serve Luperini, che ha il problema di girarsi, quando lo fa la difesa è pronta a ribattere. L'occasione sfuma

33': calcio di punizione di Dall'Oglio e deviazione debole di testa di Somma con palla fuori

32': tiro di prima intenzione di Dall'Oglio murato dalla difesa

25': spallata in area ai danni di Brumori che cade per terra ma il direttore di gara non fischia alcun fallo

23': esterno destro al volo di Dall'Oglio con palla fuori ma il gioco era fermo per offside

21': Messina raccoglie palla al centro dell'area rosanero ma tocca la sfera con la mano e l'arbitro ferma il gioco

18': cartellino giallo per Dall'Oglio

17': FIDELIS ANDRIA-GOL. Veloce azione dei pugliesi nel vuoto difensivo dei rosa, finalizza con un tiro ravvicinato Messina e la palla finisce in fondo al sacco

12': cartellino giallo per Riggio

12': contropiede dei rosanero con Floriano che appoggia tardi per Luperini, consentendo il ritorno della difesa pugliese

10': ancora la Fidelis Andria pericolosa con l'incursione in area sulla sinistra di Carullo ma l'azione sfuma

6': ci prova Damiani con un tiro dalla distanza con palla deviata in calcio d'angolo

5': incursione di Bubas sulla destra con difesa rosanero che si salva in corner

4': marcatura stretta ai danni di Luperini, fermato fallosamente. Calcio di punizione per il Palermo

2': prima conclusione dei rosanero con Valente. Tiro altissimo sopra la traversa

PARTITA INIZIATA

Queste le formazioni ufficiali della gara Palermo-F.Andria, valevole per la 32ª giornata del campionato di serie C 2021-2022, in programma alle ore 15.00.

PALERMO: 12 Massolo; 4 Accardi (cap.), 16 Somma, 33 Perrotta, 6 Crivello; 11 Dall’Oglio, 21 Damiani; 30 Valente, 17 Luperini, 7 Floriano; 9 Brunori. A disposizione: 1 Pelagotti, 3 Giron, 10 Silipo, 15 Marconi, 19 Odjer, 23 Fella, 25 Buttaro, 27 Soleri, 75 Felici, 77 Doda, 79 Lancini. Allenatore: Baldini.

FIDELIS ANDRIA: 12 Saracco, 3 Carullo, 10 Urso, 15 Monterisi, 19 Bubas, 21 Nunzella (cap.), 23 Riggio, 24 Gaeta, 28 Risolo, 90 Alcibiade, 11 Messina. A disposizione: 1 Vandelli, 22 Paparesta, 5 Legittimo, 8 Bolognese, 14 De Marino, 30 Bonavolontà, 31 Graziano, 36 Calamita, 45 Ortisi. Allenatore: Di Leo.

Arbitro: Monaldi (Macerata).

Assistenti: Montagnani (Bolzano) - Festa (Avellino).

Quarto Ufficiale: Arena (Torre del Greco).

