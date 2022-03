Palermo-Fidelis Andria, cambi in vista per Baldini: ballottaggio Lancini-Somma

Cambi in vista nel Palermo che domani pomeriggio (ore 15) affronta al "Barbera" la Fidelis Andria. Archiviata la vittoria esterna di Avellino, i rosanero tornano a giocare in casa, decisi a proseguire il cammino nella corsa per i playoff. I pugliesi vanno a caccia di punti pesanti per uscire dalla zona rossa della classifica. Silvio Baldini ha confermato nel corso della conferenza stampa che tranne lo squalificato De Rose, non ci sono altre assenze nel gruppo rosanero.

Non ci sono dubbi sulla presenza tra i pali di Massolo. Novità in difesa con IL rientrante (da squalifica) Perrotta centrale al fianco di uno fra Lancini e Somma. A destra dovrebbe giocare Accardi e sulla fascia opposta Crivello. A centrocampo, al posto del capitano fermato per un turno dal giudice sportivo, dovrebbe prendere posto Damiani. Al fianco dell'ex Empoli conferma per Dall’Oglio in una coppia di mediani tutta nuova. In attacco è inamovibile Brunori, deciso a incrementare il bottino stagionale di gol ed a suon di record. Alle spalle dell'italo-brasiliano dovrebbero giocare Valente (a destra), Luperini (centrale) e Floriano (a sinistra). Soleri pronto a subentrare nel corso del match.

La Fidelis Andria di mister Di Leo dovrebbe schierare il 4-3-2-1: davanti al portiere Saracco, la linea difensiva è composta da Monterisi, Riggio, Alcibiade e Nunzella; Urso, Bonavolontà e Risolo a centrocampo; Gaeta e Bubas alle spalle della punta avanzata Di Piazza. Non saranno della partita in Sicilia gli indisponibili Bortoletti, Benvenga, Casoli e Tulli. Assente anche lo squalificato Ciotti.

Le probabili formazioni

PALERMO (4-2-3-1): Massolo; Accardi, Somma (Lancini), Perrotta, Crivello; Damiani (Odjer), Dall’Oglio; Valente, Luperini, Floriano (Felici); Brunori. Allenatore: Baldini.

FIDELIS ANDRIA (4-3-2-1): Saracco; Monterisi, Riggio, Alcibiade, Nunzella; Urso, Bonavolontà, Risolo; Gaeta, Bubas; Di Piazza. Allenatore: Di Leo.

Dirige l'arbitro Monaldi di Macerata

Sarà Marco Monaldi di Macerata a dirigere la gara Palermo-Fidelis Andria. L'arbitro marchigiano sarà coadiuvato dagli assistenti Stefano Montagnani di Bolzano e Fabio Mattia Festa di Avellino. Quarto ufficiale Alberto Ruben Arena di Torre del Greco.

