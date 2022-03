Palermo-Fidelis Andria, Damiani o Odjer al posto dello squalificato De Rose

Dopo quattro mesi il Palermo è tornato a vincere lontano dal "Barbera". La vittoria per 2-1 in casa dell'Avellino ha dato ulteriore fiducia al gruppo di Silvio Baldini in vista della parte finale del campionato, con i rosanero in corsa per un posto nei playoff. L'allenatore toscano si gode il buon momento della sua truppa con in primis il bomber Brunori. L'italo-brasiliano ha firmato il vantaggio nella gara vinta al "Partenio" e superato il proprio record di gara conseutiva con gol (otto). A centrocampo, in vista del prossimo ravvicinato impegno in campionato, mercoledì 16 marzo, al "Barbera" contro la Fidelis Andria, non ci sarà il capitano De Rose. L'ammonizione rimediata nel corso della partita contro i biancoverdi di Gautieri ha fatto scattare la squalifica al giocatore (decimo cartellino giallo stagionale) che non potrà essere in campo. Al suo posto ed al fianco di Dall'Oglio, dovrebbe giocare uno fra Damiani e Odjer.

Biglietti a 1 euro contro la Fidelis Andria, il club ai tifosi: "Tutti allo stadio"

In vista della gara contro la Fidelis Andria il club rosanero, per far tornare i tifosi allo stadio, in considerazione della scarsa affluenza registrata nelle precedenti gare casalinghe, il biglietto per assistere al match contro i pugliesi costerà solo 1 euro, in tutti i settori, per uomini, donne, ragazzi e bambini di tutte le età. "Oltre i 2500 abbonamenti stagionali - si legge in una nota del Palermo - , sono già più di 3200 i biglietti venduti per mercoledì. Tutti allo stadio", è l'invito della società di viale del Fante.

Dirige l'arbitro Monaldi di Macerata

Sarà Marco Monaldi di Macerata a dirigere la gara Palermo-Fidelis Andria. L'arbitro marchigiano sarà coadiuvato dagli assistenti Stefano Montagnani di Bolzano e Fabio Mattia Festa di Avellino. Quarto ufficiale Alberto Ruben Arena di Torre del Greco.

