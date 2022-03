Avellino-Palermo, Accardi e Fella indisponibili: a centrocampo De Rose-Dall'Oglio

Vigilia del match per il Palermo che domani (domenica 13 marzo) fa visita all'Avellino nella delicata trasferta in terra campana. Due le assenze, pesanti, nello scacchiere di Silvio Baldini ed entrambe nel reparto difensivo. Accardi, alle prese con con una gastroenterite virale e Perrotta, squalificato per un turno dal giudice sportivo, non sono stati convocati e non saranno della partita. In attacco non ci sarà Fella: l'ex giocatore dellAvellino sta proseguendo il percorso di ripresa in seguito alle conseguenze di una gonalgia al ginocchio destro, per un trauma contusivo distorsivo passato.

Nel 4-2-3-1 che il tecnico toscano manderà in campo contro i biancoverdi di Carmine Gautieri tra i pali dovrebbe giocare Massolo che sembra aver vinto il ballottaggio per una maglia titolare al posto di Pelagotti. La difesa, tenuto conto di infortuni e squalifiche, dovrebbe vedere in campo dal primo minuto la linea composta da Buttaro (a destra), Lancini e Marconi centrali e il francese Giron sulla a sinistra.

A centrocampo, in attesa delle ultime indicazioni da parte dell'allenatore, dovrebbe giocare Dall'Oglio. L'ex Catania sembra aver vinto la concorrenza per una maglia con Damiani per giocare al fianco del capitano De Rose. Sulla trequarti non dovrebbero esserci dubbi: Valente a destra, Luperini centrale e Floriano a sinistra. Soleri molto probabilmente partirà dalla panchina, pronto a subentrare nel corso del match. Inamovibile la prima punta Brunori, a caccia di gol e record.

I convocati del Palermo

Ecco l'elenco dei giocatori rosanero convocati da Baldini per la gara contro l'Avellino: Portieri: Massolo, Pelagotti.

Difensori: Buttaro, Doda, Crivello, Giron, Lancini, Marconi, Somma. Centrocampisti: Dall'Oglio, Damiani, De Rose, Luperini, Odjer, Valente. Attaccanti: Brunori, Felici, Floriano, Silipo, Soleri.

Le probabili formazioni

