Italia-Macedonia a Palermo, in due ore venduti tutti i biglietti. È la prima volta dopo il Covid

Stadio Renzo Barbera di Palermo sold out per la partita tra Italia e Macedonia del Nord, che si giocherà il prossimo 24 marzo. In poco più di due ore dalla vendita libera, iniziata alle 12, i biglietti sono andati esauriti. Già nei primi due giorni di prelazione, dedicati ai possessori della card Vivo Azzurro e successivamente anche agli abbonati del Palermo, le vendite online erano andate a gonfie vele, così come avevamo riportato ieri.

Gli stadi al momento, a causa del Covid, hanno una capienza del 75% e così dovrebbe essere fino al 31 marzo (quando finirà lo stato di emergenza) ma si spera che possa essere portata al 100% già prima. Soltanto così, alcuni tifosi delusi potrebbero avere l'opportunità di acquistare i tagliandi.

Voglia di azzurro, prezzi bassi, offerte per donne, under 18 e famiglie hanno invogliato palermitani e non solo alla caccia al biglietto e in poco tempo il Renzo Barbera ha registrato il sold out.

Dopo i primi due giorni di prelazione, i posti rimanenti allo stadio erano meno della metà: tribuna centrale esaurita e quella laterale quasi, con seggiolini vacanti soltanto nella parte superiore. Anche in gradinata c'erano pochi posti disponibili. Più possibilità nelle curve che sono state letteralmente prese d'assalto quando è stata aperta la vendita libera online.

Oggi, già alle 11,30 molta gente ha provato ad acquistare il biglietto, sperando in un orario anticipato della vendita libera, e occorreva stare in fila ad aspettare il turno per 15 minuti. Attesa che è salita a mezz'ora intorno alle 12,05. Alle 14,30, però, nessun posto disponibile.

Palermo è pronta, la Nazionale avrà uno stadio pieno, adesso tocca agli Azzurri strappare il pass per la finale dei play off che si giocherà contro la vincente tra Portogallo e Turchia.

© Riproduzione riservata