«Il pubblico al 100% per Italia-Macedonia? «È stata una richiesta specifica della Figc, la Federazione italiana giuoco calcio, anticipare di una settimana la capienza al 100 per cento dello stadio. Secondo me comunque si poteva fare lo stesso anche tutti anche dal 24 marzo invece che dal primo aprile». Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Andrea Costa, sottosegretario alla Salute.

