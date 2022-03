Italia-Macedonia del Nord al Barbera con la capienza al 100%, firmata la deroga

La partita Italia-Macedonia del Nord, valida per gli spareggi per le qualificazioni ai Mondiali 2022, si giocherà con la capienza al 100% allo stadio Barbera di Palermo il prossimo 24 marzo. La sottosegretaria allo sport, Valentina Vezzali, ha infatti firmato la deroga nel giorno in cui il consiglio dei ministri ha dato il via libera al ritorno alla capienza al 100% dall’1 aprile per tutti gli impianti sportivi.

Intanto, il ct della Macedonia del Nord, Blagoja Milevski, ha diramato la lista dei convocati per i Playoff che regalano la qualificazione alla fase finale dei Mondiali di calcio in Qatar. La semifinale contro l’Italia è in programma il 24 marzo allo stadio Renzo Barbera di Palermo.

Portieri: Dimitrievski (Rayo Vallecano), Siskovski (Doxa), Naumovski (Shkupi).

Difensori: Stefan Ristovski (Dinamo Zagabria), Velkovski (Rijeka), Musliu (Ingolstadt), Ristevski (AEL), Alioski (Al-Ahli), Todoroski (Sered), Ashkovski (Sepsi), Serafimov (ZTE).

Centrocampisti: Ademi (Dinamo Zagabria), Elmas (Napoli), Bardhi (Levante), Spirovski (MTK Budapest), Kostadinov (Piast), Atanasov (Hajduk Spalato), Rakip (Malmoe), Nikolov (Sheriff), David Babunski (Debrecen).

Attaccanti: Jahovic (Goztepe), Milan Ristovski (Spartak Trnava), Miovski (MTK Budapest), Churlinov (Schalke 04), Trajkovski (Al-Fayha), Ethemi (Istanbulspor), Dorian Babunski (Debrecen).

