Palermo, pokerissimo per il rilancio: Turris travolta 5-0

Pokerissimo rosanero. Il Palermo liquida la Turris 5-0: vittoria che scaccia la brutta prestazione di Foggia e rilancia le ambizioni playoff per la squadra di Silvio Baldini. Il tecnico toscano lascia in soffitta il modulo 3-4-2-1 schierato (perche?) contro i rossoneri di Zeman e torna alla difesa a quattro. La gara non è stata mai in discussione per De Rose e compagni. Il palo di Brunori al minuto 8 anticipa la prima rete. Al 10’ i rosanero sbloccano il punteggio con la clamorosa autorete di Sbraga che, nel tentativo di anticipare Brunori colpisce di testa e scavalca Perina. Al 42’ il raddoppio con Floriano che riceve palla sulla sinistra e infila il portiere dei campani. Nella ripresa, con serenità mentale e gioco fluido, arrivano i gol di Brunori (doppietta e quattordicesimo gol stagionale), Luperini e Soleri. I campani di Caneo chiudono in dieci uomini per l’espulsione di Longo e incassano la quinta sconfitta consecutiva. Balzo in avanti in classifica per il Palermo (quarto posto) che sale a quota 45 punti. Sabato prossimo il calendario presenta la trasferta sul campo della Virtus Francavilla, sconfitta 1-0 dal Catania.

La cronaca

Baldini corre ai ripari e torna al modulo 4-2-3-1: davanti a Pelagotti; difesa con Accardi, Lancini, Perrotta e Crivello; a centrocampo capitan De Rose con Damiani; Valente, Luperini e Floriano sulla trequarti con Brunori punta centrale. Caneo, ex di turno, conferma il 3-4-3: in porta Perina; difesa con Zampa, Sbraga e Zanoni; Ghislandi, Tascone, Franco e Loreto a centrocampo; tridente composto da Pavone, Santaniello, Leonetti. Gara vivace sin dai primi minuti. All’8’ Brunori ha sui piedi la palla del possibile vantaggio ma da buona posizione calcia sul palo. Al 10’ Sbraga colpisce di testa all’indietro e la palla scavalca Perina per il clamoroso autogol che vale il vantaggio per i rosanero. Al 20’ Floriano di destro al volo si fa ribattere la palla dalla difesa campana. Al 36’ lo stesso prova a beffare Perina con un malizioso pallonetto ma il portiere alza la palla sopra la traversa. Al 37’ angolo di Crivello e ancora una deviazione di Sbraga verso la propria porta con palla sulla traversa. Al 42’ Lancini manca clamorosamente la porta e la palla arriva sui piedi di Floriano che non sbaglia e firma il raddoppio. Nella ripresa il Palermo gioca in scioltezza e incrementa il punteggio. Al 52’ splendido stop di Brunori su un lungo lancio e tocco preciso del numero 9 per il 3-0. Quattro minuti dopo tocco vincente di Luperini dopo la corta respinta di Perina (tiro di Damiani) e poker per i rosanero. La quinta rete allo scadere con il neoentrato Soleri: tap-in vincente per il 5-0 che chiude il match.

Il tabellino

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti 6; Accardi 6 (15’ st Somma 6), Lancini 6, Perrotta 6, Crivello 5.5 (1’ st Giron 5.5); De Rose 6.5, Damiani 6 (29' st Soleri 6.5); Valente 6.5, Luperini 6.5, Floriano 7 (15’ st Felici 6); Brunori 7.5 (41' st Dell'Oglio sv). In panchina: Massolo, Silipo, Marconi, Odjer, Fella, Buttaro. Allenatore: Baldini 6.5.

TURRIS (3-4-3): Perina 5; Zampa 5, Sbraga 4.5 (1’ st Bordo 5), Zanoni 5.5 (26’ st Nunziante sv); Ghislandi 6, Tascone 5.5 (21’ st Finardi 5.5), Franco 6, Loreto 5.5; Pavone 5.5 (1’ st Longo 4.5), Santaniello 5.5, Leonetti 5 (21’ st Giannone 5). In panchina: Abagnale, Colantuono, Varutti, Iglio, D'Oriano, Nocerino. Allenatore: Caneo 5.

ARBITRO: Giordano di Novara 6.

RETI: 10’ pr Sbraga (autorete), 44’ pt Floriano, 8’ pt Brunori, 11’ st Luperini, 45' st Soleri.

NOTE: Giornata di sole, terreno in discrete condizioni. Spettatori: 4.598. Espulso al 27' st Longo per scorrettezze. Ammoniti: Tascone, Sbraga, Ghislandi, Floriano, Accardi, Somma, Soleri. Angoli: 5-3. Recupero: 0’: 0'.

