Palermo-Turris 5-0: tutto facile per i rosa. La gara minuto per minuto

PARTINA FINITA

89': PALERMO-GOL. Sugli sviluppi di un angolo cross dalla destra di De Rose e colpo di testa di Lancini, palla ribattuta e Soleri a due passi da Perina segna il gol del pokerissimo rosanero

86': Baldini toglie Brunori e inserisce Dall'Oglio

86': cartellino giallo per Soleri per fallo su Bordo

83': conclusione in corsa di Brunori bloccata in due tempi da Perina

81': fallo di Somma ai danni Santaniello e cartellino giallo per il difensore rosanero

80': Soleri pecca d'altruismo e invece di calciare in porta serve Brunori, ma la difesa campana sventa la minaccia

79': Felici da buona posizione calcia centrale con palla bloccata da Perina

78' Lancini prova il destro a giro da fermo ma la mira è imprecisa

75': Se ne va Felici e da due passi trova la respinta di Perina

74': Baldini inserisce Soleri al posto di Damiani

72' cartellino rosso per Longo per fallo su Lancini

71': Brunori si fa spazio e ci prova di sinistro, ma la palla è lontana dal bersaglio

70': nuova sostituzione per la Turris. Fuori Zanoni e dentro Nunziante

68': gran tiro da lontano di Giannone deviato in angolo da Pelagotti

66': cambio per la Turris. Fuori Tascone e dentro Giannone

64': stop e tiro immediato di Valente dal limite con Perina che si salva in angolo

60': fuori i due ammoniti del Palermo, Accardi lascia il posto a Somma e Floriano a Felici

57': Accardi aggancia Leonetti in corsa e viene ammonito

56': PALERMO-GOL. Tocco vincente di Luperini dopo la corta respinta di Perina (tiro di Damiani) e poker per i rosanero

54': palla dentro di Santaniello per l'accorrente Longo ma l'arbitro ferma il gioco

52': PALERMO-GOL. Splendido stop di Brunori su un lungo lancio e tocco preciso del numero 9 per il 3-0

51': gran destro di Brunori che sfiora il palo alla sinistra di Perina

50': calcio di punizione di Tascone e palla che esce di poco

49': guizzo di Franco fermato fallosamente da Floriano, che si prende l'ammonizione

48': Luperini calcia al volo ma Perina è attento e blocca la sfera

47': palla dentro di Brunori e Bordo manda la sfera in angolo

46': doppio cambio per la Turris. Fuori Sbraga e Pavone per Bordo e Longo. Cambia anche Baldini: Giron al posto di Crivello

VIA AL SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

42': PALERMO-GOL. Floriano mette al centro, la palla arriva a Lancini che clamorosamente non centra la porta. La sfera torna però a Floriano, che da posizione defilata infila Perina con un tocco da biliardo

37': corner di Crivello, contrasto in area e Sbraga la tocca all'indietro, palla sulla traversa. Sfiorata la seconda autorete

36': Floriano con un pallonetto prova a sorprendere Perina che alza la palla sopra la traversa

35': calcio di punizione di Loreto deviato in corner da Pelagotti

34': palla dentro di Santaniello per Pavone con Crivello pronto a spazzare fuori dall'area

31': palla dentro per Luperini anticipato dall'uscita di Perina

29': colpo di testa di Luperini con palla alta sopra la traversa

28': Franco serve in area rosanero Leonetti, ma quest'ultimo è in fuorigioco

27': terza ammonizione per la Turris. Cartellino giallo a Ghislandi per fallo su De Rose

25': palla dentro di Luperini per Floriano che da buona posizione calcia su Perina

23': assist di Floriano per la testa di Luperini che non riesce ad intecettare la sfera

21': fallo di Sbraga ai danni di Brunori e seconda ammonizione per la Turris

20': destro al volo di Floriano ribattuto dalla difesa biancorossa

19': trattenuta di Tascone ai danni di Luperini e cartellino giallo per il giocatore della Turris

16': Valente commette fallo in area Turris e il direttore di gara ferma l'azione dei rosanero

12': contatto Sbraga-Brunori con l'arbitro che fischia il fallo ai campani

10': PALERMO-GOL. Lungo lancio di Lancini dalle retrovie, colpo di testa all'indietro di Sbraga che infila un pallonetto nella propria porta col portiere fuori dai pali

7': palo del Palermo. Floriano si fa largo a sinistra e serve una palla deliziosa a Brunori, che la piazza sulla destra, ma incoccia il palo.

5’: assist di Damiani per De Rose che serve Valente, che calcia sul portiere: era fuorigioco

PARTITA INIZIATA

Queste le formazioni ufficiali della gara Palermo-Turris, valevole per la 28ª giornata del campionato di serie C 2021-2022, in programma alle ore 14.30.

PALERMO: 1 Pelagotti; 4 Accardi, 79 Lancini, 33 Perrotta, 6 Crivello; 20 De Rose (cap.), 21 Damiani; 30 Valente, 17 Luperini, 7 Floriano; 9 Brunori.

A disposizione: 12 Massolo, 3 Giron, 10 Silipo, 11 Dall'Oglio,15 Marconi, 16 Somma, 19 Odjer, 23 Fella, 25 Buttaro, 27 Soleri, 75 Felici.

Allenatore: Baldini.

TURRIS: 33 Perina, 3 Loreto, 4 Franco (cap.), 5 Sbraga, 6 Zampa, 9 Santaniello, 11 Leonetti, 13 Ghislandi, 14 Zanoni, 17 Tascone, 27 Pavone.

A disposizione: 1 Abagnale, 22 Colantuono, 8 Bordo, 10 Giannone, 19 Longo, 23 Varutti, 24 Iglio, 25 D'Oriano, 26 Nocerino, 28 Nunziante, 30 Finardi.

Allenatore: Caneo.

Arbitro: Giordano di Novara.

Assistenti: Pompei Poentini (Pesaro) - Centrone (Molfetta). Quarto Ufficiale: Cherchi (Carbonia).

© Riproduzione riservata