Palermo ko a Foggia, Baldini: "Colpa mia, noi belli e loro concreti"

Silvio Baldini fa "mea culpa". L'allenatore toscano rilegge il pesante ko subito dal Palermo a Foggia che si traduce in prima sconfitta dal suo arrivo sulla panca dei rosanero. Al termine della partita il tecnico non gira intorno alle parole e ammette: "Se c’è un colpevole sono io, ci tengo a dirlo: non mettiamo peso sui giocatori o ci facciamo del male. Nonostante la sconfitta ho visto segnali incoraggianti in ottica playoff, è giusto chiedere scusa alla città. Sabato (contro la Turris) la squadra sono sicuro che farà una gran partita, dobbiamo pensare di riscattarci. Questa partita deve darci un insegnamento. Una squadra come il Foggia ci ha messo più grinta rispetto a noi e tante situazioni sono riuscite a concretizzarle; noi invece non ci siamo mai riusciti: loro concreti, noi bellini".

Il modulo schierato allo "Zaccheria". "Una questione flessibile in base anche ai giocatori che hai - ha detto Baldini nel post gara - , non abbiamo raccolto frutti ma le azioni create fanno ben sperare. Potevamo fare 2-3 gol e nonostante la serata storta siamo arrivati davanti al portiere. La differenza di 3 gol tra noi e loro non c’è. I cambi? Dovevo metterli in campo anche quando non erano pronti perché dopo il gol doveva iniziare un’altra partita. Una squadra come il Palermo deve risolvere il problema delle trasferte, crescere sul piano del lavoro e dell’organizzazione". I rosanero sono arrivati in Puglia senza alcune pedine fra infortuni e squalifiche. "Non vanno cercate attenuanti, avevamo una squadra che se avessimo avuto più determinazione poteva finire in maniera diversa. Le altre sono avanti in classifica ma dobbiamo cercare di arrivare più in alto possibile e crescendo su certi aspetti".

