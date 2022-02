Palermo, Baldini torna alla difesa a 4: Giron pronto al rientro

Silvio Baldini torna alle origini, mette in soffitta il 3-4-2-1 schierato nella pomeriggio amaro di Foggia e rilancia il modulo con la difesa a quattro. La sconfitta dello "Zaccheria" ha dato una brusca frenata alla corsa del Palermo per un posto nei playoff. Adesso si volta pagina e il calendario presenta a De Rose e compagni la gara di sabato prossimo (19 febbraio) al "Barbera" contro la Turris. Terza gara di un mini-ciclo di impegni ravvicinati dopo il brillante successo interno contro la Juve Stabia e il tonfo contro il gruppo di Zeman. Palermo a quota 42 punti, a sei lunghezze dal secondo posto. Domani, venerdì 18 febbraio, alle ore 11:30, Baldini interverrà in conferenza stampa.

A centrocampo Damiani al fianco di De Rose, panchina per Odjer

Il reparto arretrato dovrebbe tornare con quattro pedine. Davanti a Pelagotti, Accardi sulla destra, Maconi e Lancini centrali e Giron, al rientro dopo un turno di squalifica, sulla sinistra. A centrocampo, nonostante la prova poco brillante contro i rossoneri di Zeman, dovrebbe giocare Damiani. L'ex Empoli andrà a far coppia col il capitano De Rose. Odjer in panchina, Dell'Oglio è ancora out per infortunio.

Brunori inamovibile, Floriano dal primo minuto

In attacco l'unico sicuro di un posto nella formazione titolare è Brunori che nella serataccia di Foggia è stato l'unico a salvarsi ed a mettere la firma nel tredicesimo gol stagionale. I trequartisti che giocheranno alle spalle della punta centrale dovrebbero essere Valente (a destra), Luperini (centrale) e Floriano (a sinistra). Non sembrano avere chance per prendere posto dal primo minuto sia Felici che Silipo, pronti insieme a Soleri, a subentrare nel corso della gara contro i campani di Caneo.

La Turris col tridente, assenti gli squalificati Manzi e Di Nunzio

La Turris è reduce dalla sconfitta di misura in casa contro l'inarrivabile Bari. Il tecnico Bruno Caneo, contro i rosanero, dovrebbe confermare il modulo 3-4-3. Tre i giocatori indisponibili: Varutti, Esempio, Lame. Salteranno il match del "Barbera" gli squalificati Manzi, Di Nunzio. Il tridente che cercherà di sfondare la difesa di Baldini dovrebbe vedere in campo Santaniello punta centrale con il sostegno ai lati di Pavone e Giannone.

Le probabili formazioni

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Accardi, Lancini, Marconi, Giron; De Rose, Damiani; Valente, Luperini, Floriano (Felici); Brunori. Allenatore: Baldini

TURRIS (3-4-3): Perina; Zampa, Sbraga, Loreto; Ghislandi, Tascone, Franco, Nunziante; Pavone, Santaniello, Giannone. Allenatore: Caneo.

