Il Palermo affonda a Foggia: 4-1. La gara minuto per minuto

91': diagonale di Soleri con palla che sfila sul fondo

3' di recupero

90': destro di De Rose di poco fuori

89': Valente a tu per tu con Dalmasso si fa respingere il tiro

87': ci prova ancora Silipo con palla deviata in corner

80': cross di Valente dalla destra con il giovane portiere foggiano pronto ad uscire dai pali per bloccare la sfera

79': tiro in corsa di Soleri bloccato da Dalmasso

77': Garofalo calcia alto sopra la traversa

74': conclusione a girare di Curcio respinta dal portiene rosanero

73': sostituzione per il Foggia. Entra Sciacca per Buschiazzo

72': cross di Marconi per Brunori che di testa impegna Dalmasso

70': gran tiro di Curcio dai trenta metri deviato in angolo da Pelagotti

68': tiro a colpo di sicuro in piena area foggiana di Brunori respinto da Dalmasso

67': FOGGIA-GOL. Nicolao semina il panico sulla fascia destra, salta un paio di difensori e serve Curcio che di testa firma il poker

65': ci prova Silipo con un gran tiro ma la palla termina sul fondo

64': ammonito Buschiazzo per fallo su Soleri

61': doppio cambio per il Foggia: fuori Merola e Di Pasquale, dentro Vitali e Girasole

60': ultima sostituzione per il Palermo. Fuori Damiani e dentro Silipo

58': sforbiciata di Soleri parata da Dalmasso

55': FOGGIA-GOL. Curcio taglia il campo per Garofalo che è solissimo solo sulla destra e calcia al volo: palla all'incrocio, gran gol

50': Brunori seve Soleri che in corsa prova a girare col tacco verso la porta del Foggia ma senza fortuna. La palla filtra, ma sul secondo palo non c'è nessuno

48': De Rose calcia dalla distanza con palla che termina sul fondo

46': ancora un cambio per Baldini. Fuori Luperini e dentro Fella

SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

2' di recupero

44': fallo di Di Pasquale su Valente e cartellino giallo per il rossonero

43': Crivello da buona posizione svirgola la palla che termina a lato

41': Ferrante ostacola Accardi e l'arbitro fischia il fallo per i rosanero

37': Baldini rivoluzione gli assetti, triplo cambio per il Palermo. Escono Odjer, Floriano e Felici, entrano De Rose, Crivello e Soleri

35': FOGGIA-GOL. Sul capovolgimento di fronte il Foggia si porta a ridosso dell'area rosanero, Lancini manca l'intervento sul lancio e Curcio lo aggira, assist per Merola che di destro infila Pelagotti

35': palla dentro di Odjer per Brunori anticipato da Dalmasso

28': fallo di Luperini su Di Paolantonio con il rosanero che rischia il secondo cartellino giallo

26': Volpe non riesce a proseguire il match e cede il posto a Dalmasso

24': PALERMO-GOL. Lancio di Floriano e tiro al volo di Brunori con palla in fondo al sacco. L'attaccante rosa segna praticamente a porta vuota perché nel frattempo il portiere Volpe si ferma per un problema fisico. I foggiani protestano, ma non c'è nulla di irregolare e l'arbitro convalida il gol

23': ancora un lancio dalla destra di Valente e colpo di testa di Marconi con palla sopra la traversa

22': cross di Valente per l'accorrente Luperini anticipato dall'uscita dai pali di Volpe

21': fallo di Luperini e cartellino giallo per il rosanero

Cresce il Palermo, che si mantiene insistentemente in avanti

19': cross dalla destra di Valente respinto con i pugni da Volpe

14': tocco fortuito dell'arbitro e palla per Curcio che calcia forte con respinta da Pelagotti. Il fischietto toscano, però, aveva fermato il gioco

12': Brunori in piena area foggiana aggira un difensore che lo aggancia, l'arbitro non fischia il fallo per i rosanero

10': Ferrante si libera di un avversario e calcia di prima intenzione ma la mira è imprecisa

7': Ferrante prova a inserirsi sulla sinistra ma viene fermato in angolo dalla difesa rosanero

6': Petermann ferma fallosamente Valente a centroarea

4': FOGGIA-GOL. Cross dalla destra di Nicolao e tocco vincente di Di Paolantonio

2': lancio lungo di Petermann bloccato da Pelagotti

1': primo angolo della partita per il Foggia

PARTITA INIZIATA

Queste le formazioni ufficiali della gara Foggia-Palermo, valevole per la 27ª giornata del campionato di serie C 2021-2022, in programma alle ore 18.00.

FOGGIA (4-3-3): 12 Volpe, 6 Di Pasquale, 9 Ferrante, 10 Curcio (cap.), 18 Merola, 21 Garofalo, 25 Petermann, 31 Di Paolantonio, 33 Rizzo, 35 Buschiazzo, 38 Nicolao. A disposizione: 22 Domingo, 4 Gallo, 8 Rocca, 7 Rizzo Pinna, 11 Vitali, 14 Maselli, 19 Sciacca, 20 Girasole, 24 Turchetta. Allenatore: Zeman.

PALERMO (3-4-2-1): 1 Pelagotti; 4 Accardi (cap.), 79 Lancini, 15 Marconi; 75 Felici, 19 Odjer, 21 Damiani, 30 Valente; 7 Floriano, 17 Luperini; 9 Brunori. A disposizione: 12 Massolo, 6 Crivello, 10 Silipo, 16 Somma, 20 De Rose, 23 Fella, 27 Soleri, 33 Perrotta, 36 Mauthe. Allenatore: Baldini.

Arbitro: Ricci di Firenze.

Assistenti: Niedda (Ozieri) - Piedipalumbo (Torre Annunziata). Quarto Ufficiale: Catanoso (Reggio Calabria).

