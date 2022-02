Palermo, dubbi in difesa col Foggia: ballottaggio Crivello-Perrotta

Ultime disposizioni tecnico-tattiche per Silvio Baldini alla vigilia della trasferta di Foggia. Il Palermo scende in campo domani (ore 18) allo stadio "Zaccheria" nel match che lo vede opposto ai rossoneri di Zdenek Zeman. Gara imprevedibile come non mai contro i pugliesi, reduci dal pareggio sul campo dell'Acr Messina (1-1). La partita è la seconda di un mini-ciclo di gare ravvicinate per i rosanero: domenica scorsa il successo sulla Juve Stabia e sabato 19 febbraio l'arrivo al "Barbera" della Turris. Il tecnico di Massa non ha sciolto alcuni dubbi, in particolare per il reparto difensivo.

Marconi torna al centro della difesa, Giron out

Tra i pali conferma per Pelagotti, rinvigorito dopo la brillante prestazione contro le "vespe" di Sottili. Davanti al portiere, la linea di difesa dovrebbe vedere in campo Accardi a destra, Lancini e Marconi (al rientro dopo un turno di stop per squalifica) centrali e uno fra Crivello e Perrotta per la fascia sinistra. Indisponibili per infortunio Buttaro, Doda e Marong. Il francese Giron è stato fermato dal giudice sportivo per l'espulsione rimediata contro la Juve Stabia.

Felici al posto di Floriano, conferma per Valente

A centrocampo confermata la presenza di capitan De Rose, qualche dubbio per Damiani: l'ex Empoli è stato sostituito nel corso del primo tempo ma dovrebbe indossare la maglia da titolare. Dall'Oglio è infortunto. Il problema all'occhio subito Odjer è seguito con attenzione dallo staff medico. In attacco Brunori è inamovibile dal ruolo di unica punta. Valente, Luperini e Felici (al posto di Floriano) dovrebbero comporre la linea dei trequartisti.

I convocati rosanero

Ecco l'elenco dei giocatori rosanero convocati da Baldini per la gara contro il Foggia: Portieri: Massolo, Pelagotti. Difensori: Accardi, Lancini, Marconi, Perrotta, Crivello, Somma. Centrocampisti: Damiani, De Rose, Luperini, Odjer, Valente, Mauthe. Attaccanti: Brunori, Floriano, Fella, Silipo, Soleri, Felici.

Zeman registra molte assenze

Il Foggia di Zeman deve fare a meno di alcune pedine, in vari reparti, fra infortuni e squalifiche. Non saranno del match Di Grazia, Tuzzo, Garattoni, Markic, Di Pasquale, Martino, Rocca. Il portiere Alastra, nato a Erice e cresciuto nel Palermo, è stato fermato per un turno dal giudice sportivo.

Dirige l'arbitro Ricci di Firenze

Sarà Marco Ricci della sezione di Firenze a dirigere la gara Foggia-Palermo. L'arbitro toscano sarà coadiuvato da Andrea Niedda di Ozieri e Antonio Piedipalumbo di Torre Annunziata. Quarto assistente Luigi Catanoso di Reggio Calabria.

Le probabili formazioni

FOGGIA (4-3-3): Volpe; Nicolao, Sciacca, Girasole, Rizzo; Garofalo, Di Paolantonio, Gallo; Curcio, Ferrante, Merola. Allenatore: Zeman

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Accardi, Lancini, Marconi, Perrotta (Crivello); De Rose, Damiani; Valente, Luperini, Felici (Floriano); Brunori. Allenatore: Baldini.

© Riproduzione riservata