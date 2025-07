Palermo, Inzaghi vuole subito risposte

Operativi fin da subito, per capire chi è utile e per arrivare più pronti possibile alle partite che contano: è un mini campionato a tutti gli effetti quello che il Palermo svolgerà in Valle d’Aosta, con cinque amichevoli in 19 giorni di ritiro per respirare fin da subito l’agonismo dei novanta minuti, pur in un contesto non ufficiale.

La particolarità rispetto alle annate precedenti riguarda però la scelta di collocare il primo impegno ad appena quattro giorni di distanza dalla partenza del raduno: i rosa infatti inizieranno a lavorare allo stadio Brunod di Châtillon domenica 13 e il 17 scenderanno in campo contro la Rappresentativa locale Valle d’Aosta.

Si tratta di una scelta in controtendenza con il passato, ma funzionale a tenere fin da subito il piede sull’acceleratore: dopo una prima selezione che si sta tenendo in questi giorni, al fine di stabilire chi è fuori dal progetto e destinato a non partire per la Valle d’Aosta, Inzaghi sfrutterà l’alternanza continua tra amichevoli e allenamenti per fare un’ulteriore scrematura e decidere chi potrà essere funzionale nella nuova stagione e chi no.