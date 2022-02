Palermo, si spegne la luce e l'Acr Messina nella ripresa recupera due gol

Blackout Palermo. I rosanero giocano ancora una gara dai due volti (così come col Monterosi), ma contro l’Acr Messina la sorte non sorride alla squadra di Baldini, che chiude avanti di due reti il primo tempo (gol di Brunori e Valente) per poi subire il ritorno dei giallorossi di Racitiì. Gol di Concalves e Marginean per un 2-2 che brucia, parecchio. Due pareggi e una vittoria il mini bilancio di tre gare dall’arrivo di Baldini in panchina. In classifica De Rose e compagni salgono a quota 38 punti. Domenica prossima la trasferta a Campobasso.

La cronaca

Il Palermo con il consueto 4-2-3-1: Pelagotti in porta; in difesa Buttaro (al posto di Accardi), Lancini e Marconi centrali e Crivello a sinistra; a centrocampo conferma per Damiani al fianco di capitan De Rose; Valente, Luperini e Floriano (vinta la concorrenza con Felici); Brunori punta avanzata. L’Acr Messina di Ezio Raciti con Lewandowski in porta; difesa con Angileri, Trasciani, Celic e Carillo; a centrocampo Concalves, Rizzo, Fofana; in avanti Damian, Marginean ed Adorante.

Gara vivace sin dai primi minuti. 3': occasione per i rosanero. Tiro di Valente respinto da Lewandoswki e palla per Brunori anticipato dalla difesa in angolo. 7': sugli sviluppi dell'angolo Luperini svetta di testa ma la conclusione è respinta dalla difesa messinese. 10': prima conclusione dell'Acr Messina con il tiro debole di Angileri bloccato da Pelagotti. Tre minuti dopo i rosanero sbloccano il match: assist dalla destra di Valente per Brunori che da due passi infila il portiere. Al 14' si ripete l'azione che ha dato il vantaggio ai rosanero ma il cross di Valente è bloccato (in due tempi) da Lewandoswki. Minuto 16': corto passaggio di Angileri e per poco Luperini non beffa il portiere giallorosso. Al 20' uscita dalla propria porta anche per Pelagotti, lesto ad anticipare l'arrivo di Adorante. Ancora un brivido per i rosanero Al 24': Pelagotti costretto ad uscire dai pali per bloccare la sfera prima dell'intervento dello stesso Adorante. Al 37' cross di Buttaro dalla destra per Floriano che a pochi metri dalla porta messinese alza sopra la traversa. Al 40' Lewandoswki blocca la sfera fuori dal limite dell'area e l'arbitro fischia la punizione per il Palermo. Il portiere si becca il giallo. Al 41' la squadra Baldini centra il raddoppio: gran tiro dalla distanza di Valente e palla in fondo al sacco. Prima del riposo cross dalla sinistra di Floriano deviato in angolo dalla difesa.

In apertura di ripresa Raciti opera tre cambi: fuori Damian e dentro Piovaccari, Rizzo in campo al posto di Russo e Fazi per Angileri. Al 6': tiro a girare di Floriano dalla sinistra con palla deviata in calcio d'angolo. Un minuto dopo gli ospiti accorciano. Cross dalla sinistra di Piovaccari e colpo di testa di Concalves con palla alle spalle di Pelagotti. Floriano prova ancora (10’) il tiro a girare dal limite dell'area ma la conclusione è deviata in corner. Al 14'Crivello protesta per la mancata rimessa per il Palermo (l'arbitro decide per il corner ai messinesi) e si fa ammonire. Sugli sviluppi dell’angolo Marginean svetta di testa e infila Pelagotti per la rete del 2-2. Al 17' Baldini inserisce Felici al posto di Floriano e Soleri al posto di Luperini. Al 24’ Brunori cade in area ma l'arbitro lascia correre con proteste dei rosanero che chiedono il penalty. Un minuto dopo triplo cambio per i rosanero per tentare il tutto per tutto: dentro Giron per Crivello, Fella per Marconi e Perrotta per Valente. Nella parte finale del match non arriva la reazione del Palermo che, anzi, subisce qualche contropiede di troppo dagli avversari che gestiscono il gioco e portano via il pari.

PALERMO-ACR MESSINA 2-2

Reti: pt 13’ Brunori, 41’ Valente; st 7’ Concalves 16’ Marginean

PALERMO(4-2-3-1): Pelagotti 5.5; Buttaro 5.5, Lancini 6, Marconi 5.5 (26’st Fella sv), Crivello 5.5 (26’st Giron 5.5); Damiani 6, De Rose 6; Valente 6 (26’st Perrotta 5.5), Luperini 6 (17’st Soleri 5.5), Floriano 6 (17’st Felici 5.5); Brunori 6.

In panchina: Massolo, Accardi, Silipo, Dall’Oglio, Somma, Odjer, Doda.

Allenatore: Baldini 6.

ACR MESSINA (4-3-3): Lewandowski 5.5; Angileri5.5 (1’st Fazzi 5), Trasciani 5.5, Celic 5.5, Carillo 6, Concalves 6 (30’st Statella 5), Rizzo 5.5 (1’st Russo 5.5), Fofana 6, Damian 5 (1’st Piovaccari 6), Marginean 6 (40’st Konate sv), Adorante 6.

In panchina: Caruso, Fantoni, Simonetti, Balde, Camilleri, Rondinella, Giuffrida.

Allenatore: Raciti 6.

Arbitro: Pascarella di Nocera Inferiore 5

Note: Pomeriggio fresco, terreno in buone condizioni. Spettatori: 5068. Ammoniti: Lewandowski, Crivello, Fazzi, Concalves, Statella, Lancini. Angoli: 10-3. Recupero: 1’, 3’.

